原标题：建信人寿：新金融保险实践“穿针引线” 织就美好生活新画卷

大江奔流，客商云集。2023年上半年国民经济持续恢复，总体回升向好，高质量发展扎实推进。建信人寿作为国有保险公司，以新金融保险实践为引擎，携创新基因，用实举措、强担当全力服务社会民生，为实体经济“扬帆起航”注入强劲动力，织就美好生活新画卷。

高效服务新市民 打造普惠金融特色

新市民是城市建设的主力军和生力军，他们为社会发展流血流汗，贡献聪明才智。加大对新市民的服务力度是国有金融义不容辞的责任。在建行集团“住房租赁”战略指引下，一批长租社区为园区蓝领、职场白领、创客、进城务工人员、应届大学生等新市民提供了优质租住服务。为了让新市民安居乐业，建信人寿与建设银行相关场景平台深入融合，拓展租赁场景的保险需求，打造“住房租赁+保险”业务合作模式，定制的8款专属产品高效惠及新市民群体。

“要租房找建行，租好房有保障”。建信人寿推出的“租客保”产品保障包括了意外伤害险、意外医疗及意外住院补贴等，为在城市打拼的新市民提供保障。公司在“建融家园”APP开设保险专区，2023年上半年为租客提供风险保额6.79亿元。在广西，公司联合建设银行将保障产品放在建行生活APP平台上，既方便客户领用定制产品，又能增加平台的下载注册量，也有利于平台日活提升。产品上线后，客户花1分钱即可领取实用的保障，首批1000份产品得到八一公寓、原子公寓等租客的广泛青睐。

建信人寿还聚焦新市民群体较为集中的建筑工程行业，服务建筑工程项目各类从业人员，提供了建筑施工现场、建筑工程项目生活区和往返建筑施工现场途中的保障。2023年上半年累计服务132家建筑施工类企业，累计赔付支出1782万元。公司协同建设银行与湖南省影响公益基金会、老百姓医药集团合作，推出“千万保障 安居星城”新市民公益项目，为2560名在长沙务工的建筑工人、医院康养院护工等职业风险突出新市民群体，定制普惠型商业健康保险，保障内容包括0免赔、最高2万元保额、100%比例报销的住院医疗保障和最高保额10万元的意外伤害保障，总保额超3亿元。

老年人、带病群体和既往症患者往往面临严格的核保而无法购买一些保险产品，惠民保的推出实现了让所有市民“有险可保”。建信人寿坚持新金融之力应民生之盼、解民生之忧，聚焦普惠保险，为惠民事实添活力。公司助力构建多层次医疗保障体系，“惠民保”项目已落地“沪惠保”、“临沂保”等10个项目，2023年上半年共计服务12.38万名客户，保障金额4000亿元，理赔支出近500万元。

躬身服务新农村 擦亮乡村振兴底色

建信人寿秉承新金融理念方法，解决乡村地区金融产品服务供给不充分、不全面的痛点，快速延伸县域乡村地区服务触角，提升公司在县域乡村的服务能力。

公司创新打造“五个下乡”即保险产品下乡、医疗保障下乡、健康服务下乡、采购下乡和创投下乡新模式，深入推进“健康乡村行动”。公司围绕健康乡村场景，共计为42万客户提供保险保障，风险保额269亿元，累计赔付27.2万元。“村民出力，保险出资，全村受益”，截至2023年6月，建信人寿在全国21个省份投入运营了39个“乡村健康小屋”累计为村民提供健康检测及远程问诊7549人次，让当地居民便捷地学习健康知识，体验健康检测，通过互联网与全国各地名医连线问诊，解决日常常见病，小病和慢病的专业咨询。

“采购下乡”不仅拓宽了农村地区的产品销售渠道，也激发了广大农户增收致富内生动力。建信人寿各级机构持续在陕西安康、福建柘荣、内蒙古察右中旗等地购买农副产品，截至6月，采购金额达到852万元。公司通过市场化运作，将保险资金投向乡村地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展等领域，并带动其他社会资金流入，促进乡村地区经济发展和产业帮扶。公司2021年通过间接股权投资方式，认购3000万元，参与投资“中保投扶贫基金”，2022年认购荆州农业产业园债权投资计划，投资山东土地泉城文化小镇债权投资计划，新增农业产业投资11.8亿元。截至2023年6月末，公司已在甘肃、贵州、陕西、云南等地累计注册债权投资计划、股权投资计划等另类产品169.9亿元，以保险资金助力乡村产业经济升级。

保险护航新生态 淬炼绿色发展成色

建信人寿紧跟建设银行集团战略步伐，稳步构建绿色“双碳”体系，将绿色基因注入经营战略，在绿色投资、绿色保险、绿色运营、绿色办公和绿色采购等方面实施“五个绿色”低碳行动计划。截至2023年6月末，公司绿色投资余额149.3亿元，较年初增长12%。与此同时，公司积极推进ESG评价体系建设，将ESG影响因素融入公司内部信用评级体系。在保险业务端，公司推动“双碳”绿色场景融合，联合建行各地分行开展绿色主题活动，为绿色产业企业员工设计开发专属的保险保障服务，2022年相关业务推出以来，已累计为客户提供绿色保险总保额4.38亿元，今年内新增客户数较2022年末增长183%。

低碳、绿色目前已融入了公司每一位员工的日常工作中。公司做好绿色运营服务，持续扩大电子化函件覆盖范围，2023年6月末全司电子保单占比99.93%，个险和团险理赔电子应用率达到93.28%和72.45%，电子化水平逐年提高。在公司内部，倡导绿色办公理念，编制《低碳生活》手册，开展公车管理、粮食节约等方面督查整改。在采购领域，公司集中采购实现100%在线办理，将绿色资质纳入供应商衡量指标，制定并实施绿色集采商品目录和评审标准。一座金银山，一抹建行蓝。建信人寿不忘初心本色，为绘就绿水青山持续贡献力量。

探索新路径，激发新动能，实现新突破，勃发新气象。2023年上半年，建信人寿已起好步，开好局，新金融保险实践的步伐亦更加坚定。展望未来，建信人寿将坚持人民至上，让新金融的活水托起美好生活的无限畅想，浇灌出高质量发展绚丽之花。

(责编：董童、李源)

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