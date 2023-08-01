新华社北京8月1日电（记者刘诗平）记者从水利部了解到，1日13时起，水利部海河水利委员会将洪水防御Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。

当前，海河流域防洪已进入洪水演进关键期。截至1日11时，流域面平均降雨量达129毫米，降水总量超400亿立方米。据未来24小时预报，海河流域将有小到中雨、局部大雨，本轮强降雨过程接近尾声。

受连续降雨影响，海河流域16条河流发生超警以上洪水，4条河流发生超保证洪水。大陆泽、宁晋泊、小清河分洪区、兰沟洼、东淀、献县泛区等6个蓄滞洪区相继启用滞洪。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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