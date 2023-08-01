上半年我国规上互联网企业完成互联网业务收入6433亿元
2023年08月01日20:07 | 来源：新华网
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新华社北京8月1日电 工业和信息化部8月1日发布数据显示，上半年我国规上互联网企业完成互联网业务收入6433亿元，同比增长2.6%，实现利润总额639.6亿元，同比增长27.6%，利润总额增幅维持较高水平。
从细分领域来看，信息服务领域企业收入小幅收缩，生活服务领域企业收入增长。上半年，以提供生活服务为主的平台企业互联网业务收入同比增长9.5%。值得一提的是，网络销售领域企业收入快速增长。上半年，主要提供网络销售服务的企业互联网业务收入同比增长37.4%。
根据全国APP技术检测平台统计，截至6月底，我国国内市场上监测到活跃的APP数量为260万款。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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