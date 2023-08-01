新华社北京8月1日电 为进一步做好脱贫人口增收工作，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，农业农村部（国家乡村振兴局）日前印发《关于进一步做好促进脱贫人口持续增收工作的通知》，就有关工作进行安排部署。

近期，部分省份牛羊肉等农产品价格呈下跌趋势，脱贫劳动力稳岗就业面临较大压力，洪涝等自然灾害对一些地区造成影响，脱贫群众持续增收面临不少挑战。通知明确，要加强监测排查，深入分析研判。各地要聚焦监测对象、低收入人口、收入明显下降以及支出负担骤增的脱贫人口和易地扶贫搬迁群众，通过面上排查和点上解剖等方式搞好跟踪监测。切实运行好防止返贫监测帮扶机制。

通知明确，要推动脱贫人口稳岗就业，提高工资性收入。各地区要加大工作力度，确保今年脱贫人口务工规模稳定在3000万人以上。东部地区要指导企业加强岗位开发，深化劳务协作，想方设法把脱贫人口稳在企业、稳在当地，稳住岗位、稳住收入。中西部地区要开展有针对性职业技能培训，提升脱贫人口就业竞争力，提高劳务输出组织化程度，千方百计拓宽就业渠道，做好脱贫人口省内就业和就地就近就业。

通知指出，要促进帮扶产业提质增效，稳定经营性收入。全面梳理排查帮扶产业项目联农带农机制落实情况。切实发挥扶贫项目资产效益，保障财产性收入。落实好支持发展新型农村集体经济的政策，抓好项目设计和实施，切实发挥带动增收效益。及时落实帮扶政策，增加转移性收入。

通知要求，各地要及时落实各类奖补政策，因地制宜创新产业就业奖补措施，引导脱贫户及时把产品变商品、实物变现金，鼓励脱贫劳动力稳定就业增收，倡导勤劳致富，促进增强脱贫群众内生发展动力。

此外，各级乡村振兴、对口协作部门要会同有关部门深入研究谋划，把脱贫人口增收工作做细做实做到位。驻村第一书记和驻村工作队员要进村入户，全面掌握脱贫家庭情况，在促进脱贫人口增收上发挥更大作用。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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