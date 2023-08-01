人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家有关部门印发通知进一步促进脱贫人口持续增收

2023年08月01日20:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月1日电 为进一步做好脱贫人口增收工作，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，农业农村部（国家乡村振兴局）日前印发《关于进一步做好促进脱贫人口持续增收工作的通知》，就有关工作进行安排部署。

　　近期，部分省份牛羊肉等农产品价格呈下跌趋势，脱贫劳动力稳岗就业面临较大压力，洪涝等自然灾害对一些地区造成影响，脱贫群众持续增收面临不少挑战。通知明确，要加强监测排查，深入分析研判。各地要聚焦监测对象、低收入人口、收入明显下降以及支出负担骤增的脱贫人口和易地扶贫搬迁群众，通过面上排查和点上解剖等方式搞好跟踪监测。切实运行好防止返贫监测帮扶机制。

　　通知明确，要推动脱贫人口稳岗就业，提高工资性收入。各地区要加大工作力度，确保今年脱贫人口务工规模稳定在3000万人以上。东部地区要指导企业加强岗位开发，深化劳务协作，想方设法把脱贫人口稳在企业、稳在当地，稳住岗位、稳住收入。中西部地区要开展有针对性职业技能培训，提升脱贫人口就业竞争力，提高劳务输出组织化程度，千方百计拓宽就业渠道，做好脱贫人口省内就业和就地就近就业。

　　通知指出，要促进帮扶产业提质增效，稳定经营性收入。全面梳理排查帮扶产业项目联农带农机制落实情况。切实发挥扶贫项目资产效益，保障财产性收入。落实好支持发展新型农村集体经济的政策，抓好项目设计和实施，切实发挥带动增收效益。及时落实帮扶政策，增加转移性收入。

　　通知要求，各地要及时落实各类奖补政策，因地制宜创新产业就业奖补措施，引导脱贫户及时把产品变商品、实物变现金，鼓励脱贫劳动力稳定就业增收，倡导勤劳致富，促进增强脱贫群众内生发展动力。

　　此外，各级乡村振兴、对口协作部门要会同有关部门深入研究谋划，把脱贫人口增收工作做细做实做到位。驻村第一书记和驻村工作队员要进村入户，全面掌握脱贫家庭情况，在促进脱贫人口增收上发挥更大作用。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央民族大学教授彭建：把握好“三个平衡” 推动信阳旅游提质升级
　　人民网信阳8月1日电（黄盛、王佩）适逢暑期，全国文旅市场呈现强劲复苏态势。如何进一步认识疫情以来催生的新业态、新消费模式？怎样推动以文塑旅、以旅彰文，实现文化和旅游深度融合发展？城市如何立足特色资源打造“新名片”，实现区域发展的转型提质升级？近日，人民网在信阳市举办了文旅文创发展交流会，产学研各界代表共同研讨创新文旅文创融合发展的实践路径。…
“中国名片”闪耀世界 京津城际见证中国高铁发展
　　京津城际铁路开通15年累计发送旅客3.4亿人次。中国铁路北京局供图 2008年8月1日12时35分，随着京津城际C2275次列车从北京南站缓缓驶出，我国首条高速铁路——京津城际铁路正式开通运营。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部