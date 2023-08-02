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江西下半年拟发放1亿元消费券

2023年08月02日08:10 | 来源：新华网
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原标题：江西下半年拟发放1亿元消费券

　　记者1日从江西省政府新闻发布会获悉，今年下半年，江西将统筹安排省级商务资金1亿元用于发放消费券，江西各地各部门结合实际同步加大消费券发放力度，进一步激发消费潜力和活力。

　　江西省商务厅副厅长梁小康表示，与去年相比，今年消费券发放力度更大，省级消费券总金额为1亿元，比去年增加3000万元；类别更多，在以往汽车、家电、餐饮消费券的基础上，增设家具消费券；联动更广，在汽车消费券发放方面，江西省商务厅拟与省内各设区市联动，共同出资，扩大消费券总额，撬动汽车市场消费。

　　记者了解到，今年以来江西各地餐饮消费、夜间消费、文旅消费等加快恢复。

　　其中，南昌市举办2023年中国南昌国际龙舟赛，创新配套汽车展、房产展和美食集市等活动，入场人次超5万。“五一”期间，南昌市万寿宫历史文化街区客流量突破百万人次，滕王阁景区入园人数创单日历史最高纪录；吉安市县两级财政发放500万元购车补贴，带动新能源汽车销售778辆，销售金额1.17亿元。

　　江西省商务厅统计数据显示，今年以来，江西深入开展“2023江西消费提振年”活动，围绕大宗消费、家居消费、餐饮消费等重点领域，上半年全省举办各类促消费活动3000多场，发放消费券5亿多元，撬动企业、商家、平台让利优惠20多亿元。

　　随着促消费政策落地，江西市场主体数量持续增长。据统计，餐饮经营主体较去年底新增1万家；截至6月底，全省限额以上批发、零售、住宿、餐饮单位达19753家，比去年底增加4033家。消费市场加快回升向好，上半年，全省实现社会消费品零售总额6163.3亿元，同比增长5.9%。（记者程迪）

(责编：曹淼、李源)
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