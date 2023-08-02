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装机突破13亿千瓦，约占总装机的48.8%

我国可再生能源装机历史性超过煤电

刘园园
2023年08月02日09:08 | 来源：科技日报
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原标题：我国可再生能源装机历史性超过煤电

截至2023年上半年，全国可再生能源装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，历史性超过煤电，约占我国总装机的48.8%。

7月31日，国家能源局召开2023年三季度例行新闻发布会，发布今年上半年能源形势、可再生能源发展情况，并回答记者提问。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏介绍，上半年我国可再生能源发展实现新突破。

上半年全国可再生能源装机增长迅速

“上半年，全国可再生能源新增装机1.09亿千瓦，同比增长98.3%，占新增装机的77%。”王大鹏介绍，其中，常规水电新增并网206万千瓦，抽水蓄能330万千瓦，风电新增并网2299万千瓦，光伏发电新增并网7842万千瓦，生物质发电新增并网176万千瓦。

记者了解到，截至2023年上半年，全国可再生能源装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，历史性超过煤电，约占我国总装机的48.8%，其中，水电装机4.18亿千瓦，风电装机3.89亿千瓦，光伏发电装机4.7亿千瓦，生物质发电装机0.43亿千瓦。

从发电量来看，上半年，全国可再生能源发电量达1.34万亿千瓦时，其中，风电光伏发电量达7291亿千瓦时，同比增长23.5%。

王大鹏介绍，上半年，全国风电新增并网2299万千瓦，其中陆上风电2189万千瓦，海上风电110万千瓦。从新增装机分布看，“三北”地区占全国新增装机的70.6%。上半年，全国光伏新增并网7842万千瓦，同比增长154%，其中集中式光伏发电3746万千瓦，同比增长234%，分布式光伏发电4096万千瓦，同比增长108%。

新型储能装机规模实现“半年翻番”

值得关注的是，全国新型储能装机规模实现“半年翻番”。

“随着可再生能源装机规模的快速增长，电力系统对各类调节性资源需求迅速增长，新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。”国家能源局能源节约与科技装备司副司长刘亚芳表示。

据介绍，截至2023年6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长2.1小时。1—6月，新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。

“锂离子电池储能仍占绝对主导地位，压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等相对成熟的储能技术保持快速发展，超级电容储能、固态电池储能、钛酸锂电池储能等新技术也已经开始投入工程示范应用，各类新型储能技术总体呈现多元化快速发展态势。”刘亚芳介绍。

(责编：罗知之、陈键)
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