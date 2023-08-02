原标题：国家林草局：首批国家公园旗舰物种种群数量得到恢复

本报北京8月1日电（记者姚亚奇、通讯员张馨月）“国家公园建设取得重要成果，重点工作有序推进。”日前，在国家林草局举行的新闻发布会上，国家林草局国家公园中心主任田勇臣介绍了当前我国国家公园建设进展。

根据《国家公园空间布局方案》，我国布局了49个国家公园候选区（含正式设立的5个国家公园），总面积约110万平方公里，占陆域国土面积的10.3%，管辖海域11万平方公里。这些区域中分布着5000多种陆生脊椎动物和2.9万种高等植物，保护了80%以上的国家重点保护野生动植物物种及其栖息地。

“第一批国家公园保护成效显著。”田勇臣表示，首批国家公园生态系统的原真性完整性得到有效保护，旗舰物种种群数量得到恢复。

其中，三江源国家公园的林草覆盖率超过74%，藏羚羊种群数量恢复到7万余只；大熊猫国家公园保护了70%以上的野生大熊猫，打通了13个局域种群的生态廊道；东北虎豹国家公园旗舰物种数量持续增加，野生东北虎、东北豹已经超过50只和60只；海南热带雨林国家公园加强雨林生境的保护修复，海南长臂猿种群数量恢复至6群37只；武夷山国家公园近年来发现雨神角蟾、福建天麻等17个新物种。

(责编：罗知之、陈键)

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