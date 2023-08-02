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暑运过半——

全国铁路发送旅客4.06亿人次

2023年08月02日09:13 | 来源：光明日报
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原标题：全国铁路发送旅客4.06亿人次

本报北京8月1日电 记者姚亚奇从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，铁路暑运自7月1日拉开帷幕，至7月31日时间过半，全国铁路旅客发送共完成4.06亿人次、日均1310万人次，国家铁路货物发送共完成3.24亿吨、日均1045万吨，客货运输保持高位运行，铁路运输安全平稳有序。

国铁集团运输部负责人介绍，暑运以来，旅客出行需求旺盛，铁路探亲流、旅游流、学生流交织叠加；各地开启迎峰度夏模式，电煤等重点物资运输保供任务十分繁重。铁路部门千方百计增加运力，提升服务品质和运输效率，全力满足人民群众出行和物流服务需求，为国民经济持续恢复提供有力支撑。

暑运以来，全国铁路日均开行旅客列车10169列，较2019年同期增长14.2%。铁路部门根据12306客票预售和候补购票大数据动态分析，灵活增开旅客列车，通过动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等方式，有效增加京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等热门地区和杭州、西安等主要旅游城市间的运力投放。新成昆铁路、京唐城际铁路、兴泉铁路、渝厦高铁长沙至益阳段、银兰高铁等新线迎来暑运“首秀”，客流持续走高，极大便利了沿线旅客出行。广深港高铁有序增开跨境列车，发送跨境旅客219万人次，有效促进了内地和香港人员往来。中老铁路发送跨境旅客3万人次，优质的运输服务和安全舒适的乘车体验，受到中老两国旅客青睐。各地铁路部门相继推出红色游、研学游等特色旅游列车产品，较好地满足了旅客多样化需求。持续开好公益性“慢火车”，方便边远地区人民群众出行，提升铁路客运服务的普惠性、均衡性、可及性。

针对多地持续高温天气，铁路部门加大能源保供运输力度，用好西煤东运、北煤南运、疆煤外运等主要通道和繁忙干线，增开货物列车，提升电煤运输能力。国家铁路发送电煤1.25亿吨，全国371家铁路直供电厂存煤可耗天数始终保持在25天以上高位，有力保障了各地迎峰度夏。加强夏粮运输组织，国家铁路累计发送粮食967万吨，同比增长16.9%。积极推动“公转铁”运输，加强集装箱运输组织，大力发展多式联运，国家铁路集装箱日均装车4.27万车，同比增长2.9%。

面对“泰利”“杜苏芮”台风等极端天气，铁路部门及时启动应急预案，全力做好防汛抗洪工作，主动落实“超前防、主动避、有效抢”策略，组织铁路干部职工加强线路巡查、设备检修，最大限度减少极端天气对铁路运输安全和秩序的影响。针对部分地区出现严重汛情，果断采取调整径路、降速运行、减开列车等主动避险措施，确保旅客列车安全。持续做好信息发布工作，及时公布列车停运、晚点等情况，做好车票退票、改签等服务，引导旅客安全有序出行。对因水害滞留旅客列车，及时了解掌握在途情况，安排车站补充餐料饮用水，满足旅客基本饮食需求。对长时间受阻列车，与地方政府加强沟通协调，共同有序组织旅客转运，确保旅客生命财产安全。

(责编：罗知之、陈键)
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