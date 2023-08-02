原标题：促进民营经济发展“28条”出台 力求近期见效

本报记者 杜雨萌

8月1日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、科技部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局八部门联合对外发布《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》（以下简称《若干举措》），从五方面提出28条具体举措，激发民营经济发展活力，提振民营经济发展信心。

“促进民营经济发展壮大是一个系统工程，涉及范围广、政策链条长、工作环节多。”国家发改委体制改革综合司司长王善成在当日召开的国家发改委专题新闻发布会上表示，国家发改委将与有关方面密切配合，围绕《关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）的整体落实，推动尽快出台《意见》分工方案，将重点工作任务逐一明确到部门单位。对《意见》提出的一系列需要出台的配套政策举措，国家发改委将抓紧推动相关方面尽快出台形成“1+N”的政策体系。

王善成称，《若干举措》从民营经济的需求出发，围绕解决民营企业突出问题，提出一系列政策举措，力求务实管用、近期见效。

推动符合条件的民间投资项目

发行基础设施REITs

作为落实《意见》的配套政策举措，王善成表示，《若干举措》聚焦促进公平准入、强化要素支持、加强法治保障、优化涉企服务、营造良好氛围等5个重要方面，提出28条具体措施，着力推动《意见》关于持续破除市场准入壁垒、全面落实公平竞争政策制度、完善融资支持政策制度、依法保护民营企业产权和企业家权益、全面构建亲清政商关系、培育尊重民营经济的舆论环境等重点政策举措有效落实落地。

其中，在促进公平准入方面再次提到，要“扩大基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发行规模，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，进一步扩大民间投资”。

《证券日报》记者梳理发现，仅7月份以来，基础设施REITs发展已受到来自多个监管部门的政策面“鼓励”。

比如，7月24日，国家发展改革委印发的《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》明确指出，鼓励民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金。证监会于7月24日至7月25日召开的2023年系统年中工作座谈会在研究部署下半年重点工作时提到，要“抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地”。另外，在近期上交所组织召开的支持民营企业债券融资座谈会上，证监会债券部有关负责人表示，要“引导民营企业在创新发展中用好科技创新公司债券、绿色公司债券、REITs等多种特色品种”。

据国家发改委固定资产投资司副司长、一级巡视员韩志峰介绍，目前，国家发改委已向证监会推荐了35个基础设施REITs项目，其中包括4个扩募项目；已上市项目共32个（含扩募）、涉及28个REITs产品，发售基金975亿元。其中，京东仓储物流和东久新经济产业园是民间投资项目，形成了较好的示范效应。但总的看，民营企业REITs的项目数量还比较少、资产类型还较为单一，需要进一步加大推动力度。

在中诚信国际研究院高级研究员卢菱歌看来，虽然监管部门已多次发声鼓励民营企业积极发行信用类债券及基础设施REITs，但民企债券融资难题的改善并非一蹴而就，在这一过程中应不断加强投资者培育、优化债券融资增信支持机制、健全风险分担机制等，以提高民营经济债券融资的便利性和可得性，助力有效改善民企融资环境。

除了进一步鼓励基础设施REITs扩大发行规模，此次《若干举措》还在《意见》基础上进一步明确落实细节。

“比如，《意见》提出了鼓励民营企业‘开展关键核心技术攻关，按规定积极承担国家重大科技项目’这一要求，《若干举措》进一步列明了支持民营经济牵头承担科技攻关任务的具体领域，即工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等六个领域，政策范围更加明确，操作性大大增强。”王善成说。

精准有力支持民营经济发展

《若干举措》在强化要素支持方面提出，在当年10月份企业所得税预缴申报期和次年1月份至5月份汇算清缴期两个时点基础上，增加当年7月份预缴申报期作为可享受政策的时点，符合条件的行业企业可按规定申报享受研发费用加计扣除政策。此外，持续确保出口企业正常出口退税平均办理时间在6个工作日内，将办理一类、二类出口企业正常出口退（免）税的平均时间压缩在3个工作日内政策延续实施至2024年底。更新发布国别（地区）投资税收指南，帮助民营企业更好防范跨境投资税收风险。

国家税务总局政策法规司司长戴诗友介绍，今年以来，税务部门及时推动小规模纳税人减征增值税、小微企业和个体工商户减征企业所得税等2022年底到期政策继续实施，并采取精准推送政策、加强宣传辅导等切实有力举措，推动落实落细惠及民营经济的各项税费支持政策。据统计，今年上半年，包括小微企业和个体工商户在内的民营经济纳税人缴费人新增减税降费及退税缓费7049亿元，占比76%，是政策惠及的主体。

戴诗友表示，下一步，税务部门将主动作为、多措并举，用更大力度、更惠政策、更优服务，精准有力支持民营经济发展壮大。

《若干举措》还提出，要延长普惠小微贷款支持工具期限至2024年底，持续加大普惠金融支持力度。

(责编：罗知之、陈键)

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