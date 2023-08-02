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支持拓展新型消费 专家建议金融产品创新加力

2023年08月02日09:18 | 来源：证券日报
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原标题：支持拓展新型消费 专家建议金融产品创新加力

本报记者 朱宝琛 见习记者 杨笑寒

7月31日，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》（以下简称《措施》），《措施》提出拓展新型消费，进一步明确“壮大数字消费”“推广绿色消费”。

东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示，新型消费是在民众生活水平提高的基础上，出现的消费转型升级趋势。从这个角度看，除了数字消费、绿色消费外，文旅消费、休闲消费等也可归入新型消费范畴。

在光大银行金融市场部宏观研究员周茂华看来，发展新型消费是顺应国内消费市场发展。一方面，通过线上线下融合为消费者提供便利化和智能化服务，新型消费的发展有助于满足市场多元化、体验式、复合型的消费需求，释放消费潜力；另一方面，新型消费可以促进供需良性互动，推动产业结构转型升级，激发国内供给创新。

数字消费方面，国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。其中，实物商品网上零售额6.06万亿元，同比增长10.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.6%。

商务部电子商务司负责人介绍，商务大数据对重点电商平台监测显示，上半年全国网络零售市场呈现在线服务消费增势较好、各地区网络零售持续向好、电商新业态新模式彰显活力等特点。其中，重点监测电商平台累计直播销售额1.27万亿元，累计直播场次数超1.1亿场，直播商品数超7000万个，活跃主播数超270万人。

随着绿色低碳生活理念渐入人心，绿色消费也蓬勃发展。国家统计局数据显示，上半年，新能源乘用车销售量超过300万辆，同比增长37.3%，限额以上单位低能耗家用电器和音像器材类零售额同比增速超过20%。此外，数据显示，上半年，绿色建材营业收入超过1000亿元，同比增长20%以上，其中电商平台销售近20亿元，增长27%。

谈及未来新型消费发展的潜力和空间，多位专家认为，新型消费的范畴随着科技进步和消费市场的发展，有不断变化和延展的可能性，可为我国消费市场发展进一步注入活力。

中信证券首席经济学家明明表示，随着5G、人工智能、大数据等技术的发展，或将出现更多新的消费模式和消费领域。

“为了有效维护消费者权益，监管执法能力和水平也要跟上消费转型升级的节奏。”王青提醒：“当前金融机构可根据各类新型消费的特点，在风险可控的前提下，加大金融产品创新力度，推出更多符合市场需求的消费信贷品种，在顺应新型消费发展趋势过程中提升自身获客能力。”

(责编：罗知之、陈键)
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