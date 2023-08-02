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广新集团首登2023年《财富》世界500强 位列427位

2023年08月02日15:55 | 来源：新华网
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原标题：广新集团首登2023年《财富》世界500强，位列427位！

8月2日，2023年《财富》世界500强榜单发布，广东省广新控股集团有限公司（下称“广新集团”）首次登榜，这也是广东省首家上榜的省属国企。

广新集团孕育于改革开放前沿的珠江三角洲，经过多年发展，成功从外贸企业转型为以制造业为主体、以市场化为导向、以混合所有制为特色、以资本运营为优势、主业特色鲜明、市场竞争力较强的国有资本投资公司，在建设世界一流企业新征程中展现出蓬勃气象。

在高质量发展的征途中，广新集团坚持制造业当家，实现了传统业态转型升级与经营实力跨越发展双突破，进一步明确“一体两翼”发展格局，即突出“制造业当家”一个主体，加快提升“产业投资”和“现代服务”两个能力；构建“3+2”业务板块，“3”是新能源新材料、生物科技与食品、数字服务与供应链服务三大产业，“2”是金融投资、综合共享两大抓手，一步一个脚印探索出了一条实业立企的发展之路。

新时代赋予新使命，新使命开启新征程。未来，广新集团将锚定“十四五”战略目标，坚持以“投资、制造、服务”为主线，以“增长、协同、治理”为驱动，大力实施“5+5”变革，聚力建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。

(责编：董童、李源)
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