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中国第13次北冰洋科考首个全部完成的作业项目产生

2023年08月02日20:55 | 来源：新华网
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　　新华社“雪龙2”号8月2日电（记者魏弘毅）北京时间8月2日1时50分，随着第10个站位的海洋光学调查在“雪龙2”号极地科考破冰船舯甲板完成，由自然资源部组织的中国第13次北冰洋科学考察首个全部完成的作业项目产生。

　　海洋光学观测项目属于大洋科考作业范畴，本次科考共安排10个站位的观测作业。该项目利用专业科考设备，探测在海洋不同深度的太阳辐照度，用于衡量太阳辐射能在海洋中的吸收、衰减过程。

　　中国海洋大学副教授钟文理介绍，海洋光学研究有助于回答如太阳能量如何进入海洋、如何被海洋吸收、最终被消耗在哪里等一系列问题。“相关研究表明，楚科奇海的海表面温度在近二三十年有明显上升趋势，这与海洋吸收了更多的太阳短波辐射能有着密切关系，而海表面升温对北极海冰的消融有重要推动作用。”

　　中国第13次北冰洋科学考察队于北京时间7月26日下午抵达位于楚科奇海的首个作业站点，正式开始了大洋科考作业。

　　目前，本次大洋科考作业正在持续进行中。根据日程安排，楚科奇海域的大洋科考作业将于8月中旬结束。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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