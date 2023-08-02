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旅游、演出票务等须规范——中消协发布上半年消费投诉情况

2023年08月02日22:06 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月2日电 题：旅游、演出票务等须规范——中消协发布上半年消费投诉情况

　　新华社记者赵文君

　　中消协2日发布的2023年上半年全国消协组织受理投诉情况分析显示，消费者投诉热点问题主要涉及旅游出行、演出票务等行业和领域。此外，预付式消费作为老问题仍然隐患难除。

　　今年上半年，消费者旅游出行需求得到释放，涉及的交通、住宿、餐饮、景点、导游、购物等多个环节都有消费投诉。中消协分析，消费者投诉的主要问题有：一是酒店行业趁节假日大幅涨价，部分酒店或民宿将住宿价格调高数倍，或缺乏诚信单方违约砍单。二是部分旅游景区超出接待能力售票，景区人流量过载，有的景区临时关闭却不事先告知。三是景区购物问题多发，存在商品以次充好、价格虚高、缺斤短两现象，以及导游强行推销、强制购物等问题。

　　中消协提醒消费者，目前暑期旅游和研学市场火热，常见的问题有项目减少、额外消费、行程变动、退款困难等。建议学生和家长出行前一定要做好计划和攻略，综合考虑气候、行程等因素，提前了解目的地和景区相关公告，避免扎堆。

　　针对今年上半年网购演出票务行业的投诉，中消协分析主要问题有：一是退票难成行业普遍问题。平台以演唱会门票具有稀缺性、时效性等特点为由拒绝消费者退票要求。二是消费者网购演出门票遭遇“盲选”座位，部分演出场所不支持消费者购票时选座，到达现场才得知购买到的是存在视野盲区的“柱子票”“墙根票”，演唱会全程“只闻声不见人”。三是网购演出票务销售平台“跳票”问题多发，众多消费者反映演唱会门票票面演出时间与购买时选定日期不符。

　　中消协介绍，当前，预付式消费经营模式已经从最初的美容美发、健身行业逐步扩展到更多消费领域，成为消费者权益受侵害的主要风险问题之一。

　　中消协分析，预付式消费风险隐患主要包括：一是办卡手续不规范，如商家不签订正式合同、消费后不提供凭据或发票，发生纠纷后消费者举证困难。二是办卡后降低服务质量。如经营者单方更改服务内容或以各种理由不提供选定人员服务等。三是关门停业前促销，恶意骗取消费者预付资金，随后跑路失联，消费者预付款难以追回。四是变更经营主体逃避履行债务。如经营者通过变更企业名称、店铺标识、法人代表等方式变相逃避债务，对消费者预付资金使用设置不当限制，或不承认消费者原预付资金在新店铺继续使用。

　　中消协表示，根据我国消费者权益保护法，预付式消费经营者变更经营主体后，后续承接主体不得以企业经营主体变更为由，拒绝承担相关义务。建议消费者签订书面格式合同，并留存每次消费的记录和凭证存根，核实消费次数和金额。有关监管部门设立经营者发售预付卡的资格审查、准入管理和资金监管制度，完善对经营者跑路失信惩戒机制，保护好消费者预付资金安全。

　　据中消协统计，2023年上半年，全国消协组织共受理消费者投诉615365件，解决497142件，投诉解决率80.79%，为消费者挽回经济损失59064万元。其中，因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉9782件，加倍赔偿金额336万元。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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