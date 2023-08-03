原标题：文旅体全面开花 消费活力持续释放

7月27日达茂旗那达慕大会开幕当日，一场清晨的雨仿佛送来吉祥的祝福。盛夏的达茂草原，绿草如茵，风光秀美，绽放出清凉的气息，热情迎接八方来客！

6月23日，包钢·2023包头马拉松在奥林匹克体育中心鸣枪开跑，来自不同国家和地区的3万名跑友齐聚于此，在奔跑中感受包头的城市魅力。

“五一”期间，从旅游景点到网红街区，包头市形式多样的文旅活动，将节日的氛围感拉满。在火出圈的横竖街，日均客流量达6万人，同比提升500%以上，促进区域消费提升400%。

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这就是当下的包头。一项项文旅体活动此起彼伏、精彩纷呈，不仅丰富了市民的精神文化生活，更吸引了众多外地客人来这里，为繁荣城市经济、提升城市影响力注入了更多活力、动力。

在聚集人气的同时，包头市同步开展了形式多样的促消费活动，进一步提振消费信心、激发消费活力，点燃城市“烟火气”。

在刚刚结束的“包头很来电·钜惠正当时”2023包头新能源汽车生活节活动中，市民白雪成趁此机会购入了他们家第一台新能源车。在为期半个月的时间里，包头市区两级商务部门、重点商贸企业开展了百余场主题促消费活动，在全市掀起了新能源汽车消费热潮。活动期间，销售新能源汽车641台，累计补贴92.6万元，销售额超1亿元。

今年上半年，在各方面共同发力下，包头市消费市场不断回暖增温，全市社会消费品零售总额实现499亿元，增长6.9％。其中，全市限额以上新能源汽车零售额增长128.6％，拉动限上单位零售额增长3.8个百分点。

在传统线下消费恢复向好的同时，各类新型业态加速培育，限额以上单位通过公共网络实现的商品零售额增长52.3％，比上年同期提高129个百分点。

包头市商务局市场运行和消费促进科科长郭革林表示：“包头市商务局将继续大力开展系列促消费行动，高标准统筹推进商贸经济发展，进一步打响‘约惠鹿城’消费品牌，形成‘节节有活动、月月有亮点、季季掀高潮’的促消费氛围，为市民带来更多购物实惠和更丰富的消费体验。”

现在，正是包头一年中最美的季节，第三十八届鹿城文化艺术节暨城市音乐节以及各类马主题赛事和半程马拉松等文体活动正在火热上演，一个活力四射、热力十足的夏日包头正吸引着越来越多外地客人慕名而来。（记者 蔡冬梅）

(责编：曹淼、李源)

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