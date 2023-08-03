原标题：绿色商场引领绿色消费

绿色商场，指秉承环保、健康、安全的经营理念，通过整合供应链上下游资源，提供绿色服务，引导绿色消费，实施节能减排、资源循环利用和环保公益等措施的商贸流通企业或场所。其基本特征主要包括以下六方面：建立绿色管理制度，推广应用节能型设备，完善绿色供应链体系，开展绿色服务和宣传，倡导绿色消费理念，开展绿色回收。

在绿色商场里“绿意”体现在方方面面。在设计上，绿色商场以自然环保为主题。比如：深圳的核心商业区福田的领展中心城经过重新设计后，以“四季”为主题，场内融入春夏秋冬的特色元素，室外天台及广场配合室内主题，种植了不同季节开花的植物，让消费者在商场里就能感受四季变化。

绿色商场的“绿”不仅体现在环境设计上，更体现在消费细节中。使用更环保的帆布袋、购物小票无纸化，扫码就能看到农产品的溯源信息，超市里设有绿色无公害食品专柜等引得消费者纷纷点赞。

在管理方面，绿色商场广泛应用了节能技术、节能设备等，带动绿色流通、绿色消费等领域的发展。停车场安装车道感应器，可调节照明，一年可节省5万千瓦时的电；安装的节能空调一年可以减少碳排放4000多吨；循环利用空调系统的冷凝水，每年节省的水可以填满两个标准规格的游泳池。

部分绿色商场还坚持把绿色智能作为绿色商场创建的发展方向。通过绿色智能，促进场所低碳降耗。通过建设智能平台，实时监控环境状态，利用AI能耗算法等工具优化暖通空调等设备运行策略，实时诊断实时调整，达到节能目的。

2022年，浙江省内20多家大型商场的门店都用上了绿电，节约标煤约9000吨，减排二氧化碳约2.4万吨，相当于种植12万棵树，通过绿色商场系统改造，这些门店节能率大幅提高，每年节约用电约850万千瓦时。

与同类同规模商场相比，绿色商场节能降耗效果突出，用电量、用水量有明显下降。绿色商场已经逐渐成为引导绿色生产和绿色消费的“排头兵”、节能减排的“领跑者”。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经