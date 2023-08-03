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《北斗优先雄安倡议》发布

2023年08月03日09:12 | 来源：科技日报
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原标题：《北斗优先雄安倡议》发布

7月28日，由中国卫星导航定位协会主办的2023北斗优先中国行启动仪式暨雄安站高端论坛在雄安举办。活动以“倡导北斗优先，赋能千行百业”为主题，旨在加大北斗宣传推广力度，推动北斗在全国各地、在各行各业的规模化应用水平，促进北斗产业高质量发展。活动上发布《北斗优先雄安倡议》。

倡议指出，当前正是北斗规模化应用的关键时期，也是北斗产业发展的黄金机遇期。要继续将北斗应用的规模化、市场化、国际化推向深入，保障国家信息安全，助力经济社会发展，造福人民大众生活。同时，要在卫星导航相关的技术研发、检测认证、科技评价、标准规范、知识产权、应用推广、政府扶持、对外合作、国际贸易、科普宣传和基础设施建设等方面，全面优先推动北斗使用。

中国卫星导航定位协会会长于贤成表示，北斗三号开通三周年以来，系统运行连续稳定可靠，服务性能世界一流。当前北斗系统已实现在交通运输、农业、公安、电力、城市管理等行业领域的规模化应用，在民航、铁路、林业和应急等行业也已启动应用示范。北斗优先中国行活动将致力于推动以北斗为主的技术创新、产品创新和模式创新，形成一大批“北斗优先”的新产品和新应用服务系统，拓展更多的应用场景，开辟更广阔的北斗市场。

雄安新区党工委委员、管委会副主任于国义在活动致辞中表示，雄安新区适度超前部署空天地一体化的网络设施、边云超协同的城市计算设施，为北斗应用、通导遥融合发展提供支撑；围绕无人驾驶、数字交通、白洋淀、地下空间等场景，全面开展北斗、空天信息领域新技术、新产品的示范应用；建设以空天信息创新大厦、空天信息产业园、产业中试基地，以及多个地面基础设施基地为核心的“1+1+1+N”产业生态集聚区；印发实施支持空天信息产业发展十条专项政策，切实增强新区对产业和人才的吸引力、承载力、竞争力。

据了解，目前北斗已在雄安新区实现广泛应用。雄安电网实现了北斗技术应用全覆盖，利用北斗信息技术提供的高精度定位、导航和授时授频服务，为电力调度、智能巡检、物资运输、基建安全管控、营销服务等专业领域提供极大便利；基于“北斗+5G”的地下空间定位系统，已经在雄安特定地下停车场区域完成部署和示范应用，实现了车位级的车辆实时定位与导航。此外，雄安新区通过建设覆盖全域的北斗地基增强系统，可以为用户提供米、分米、厘米级以及后处理毫米级服务，满足政府、企业和群众对北斗高精度定位应用的需求。（记者 操秀英）

(责编：赵竹青、李楠桦)
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