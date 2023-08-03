商务部回应美将2家中国企业列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”
2023年08月03日09:22 | 来源：新华网
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原标题：商务部回应美将2家中国企业列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”
新华社北京8月2日电 针对近期美方宣布将2家中国企业及其部分下属公司列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”，商务部新闻发言人2日回应称，美方此举缺乏事实依据，毫无透明度，是典型的经济胁迫行为。中方对此强烈谴责，坚决反对。
这位新闻发言人表示，新疆根本不存在所谓“强迫劳动”。美方编造、炒作子虚乌有的谎言，肆意对中国企业实施制裁，是借“人权”之名，行单边霸凌之实，破坏新疆繁荣稳定。我们敦促美方立即停止错误做法。中方将采取必要措施，坚定维护中国企业合法权益。
(责编：赵竹青、李楠桦)
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