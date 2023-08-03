原标题：科技赋能让“小面膜”闯入大股市

【聚焦科技自立自强·看招】

◎本报记者 李丽云

一张薄薄的面膜在科技赋能下会有多大作为？8月1日，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称敷尔佳）用响亮的上市钟声给出答案——小面膜闯入了大股市。

作为黑龙江省生物经济领域的第一个“独角兽”企业，敷尔佳也是哈尔滨市生物经济龙头企业，主要从事以面膜为主项的专业皮肤护理产品研发、生产和销售业务。其成长的背后，离不开哈尔滨市科技局以“产业龙头企业+高校”协同创新模式为其赋能的强大推力。

今年以来，哈尔滨市科技局在践行主题教育工作过程中，以哈尔滨市打造创新引领之都为主线，着力推动科技成果就地转化，为“向高新技术成果产业化要发展”书写生动注脚。

“龙头企业+高校”模式激活创新动力

“科技创新是敷尔佳可持续发展的第一动力。正是地方政府强力支持，帮助我们构建起‘产业龙头企业+高校’的协同创新模式，走出科技创新后劲不足的困局，从而向高新企业加速转型。”敷尔佳首席技术官王巍说，“目前，企业采取内外协同研发模式，充实自身研发队伍，整合外部科研院所资源，已建立健全规范的研发体系。”

成立于2017年的敷尔佳，在哈尔滨市科技局支持下，持续发力产品、原料和技术研发。从2021年起，连续两年研发费用较上年大幅增长250%和200%，合计达2000余万元。

据介绍，哈尔滨市科技局以敷尔佳的需求为导向，以促进企业创新发展、推动科技成果加速就地转化和产业化为目标，着力推进校企产学研深度融合。通过帮助企业跑高校、找专家、引成果、上项目、建平台、引人才，推动敷尔佳与东北林业大学等高校合作取得阶段性成效。

为保证敷尔佳创新成果供给的持续性，哈尔滨市科技局还积极推动校企共建创新平台，帮助企业与东北林业大学共建产学研基地，联合开发具有自主知识产权的特色植物活性产品、精油原料和生物基医美新材料，实现技术成果在相关领域的推广应用。

在哈尔滨市科技局推动下，敷尔佳与高校建立科技人才“引—用—留”通道。截至目前，敷尔佳已有32名引进人才享受哈尔滨市“人才新政30条”的政策支持。

主动作为、靠前服务，推进产学研深度融合

敷尔佳上市是哈尔滨科技局科技赋能企业快速发展的一个缩影。“推进更多科技型企业高质量发展是科技局的更高目标。”哈尔滨市科技局局长宋博岩在接受记者采访时说，“企业需求就是我们服务的方向和内容。”

了解到建龙阿钢对数字化升级改造的迫切需求后，哈尔滨市科技局第一时间组织哈尔滨工业大学等科研团队和企业围绕“产业数字化赋能”开展技术对接研讨会，多次进厂门、入实验室，校企政三方展开“定向研发”“定向转化”活动，最终促成建龙阿钢与哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学的产学研合作，推动多项填补行业空白的成果在企业转化。

依托“产业龙头企业+高校”协同创新模式，哈尔滨市科技局持续聚焦企业创新发展痛点、难点、堵点，开展主动跟踪服务、精准施策、惠企上门，充分发挥科技部门桥梁和纽带作用，建立企业、高校、政府等多方共同参与、良性互动创新合作机制。政产学研深度融合互相赋能迸发出强劲动力。截至7月31日，哈尔滨市科技成果转化1011项，其中重大科技成果转化项目364项。

“‘产业龙头企业+高校’协同创新模式实现了企业、高校和地方政府三方共赢，探索出一条地方政府以科技成果就地转化和产业化为中心，主动作为、靠前服务，推进产学研深度融合的行之有效新路径。”宋博岩说。

（科技日报哈尔滨8月2日电）

(责编：罗知之、李楠桦)

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