原标题：首席合规官能力验证工作正式启动

日前，国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心（以下简称“市场监管总局认研中心”）和国家发展和改革委员会国际合作中心（以下简称“国家发展改革委国际合作中心”）开展的首席合规官能力验证及考核工作正式启动，着力为建立健全合规管理制度体系，全面规范合规管理流程持续提供坚实的人才保障。

首席合规官人员能力验证工作将按照相关规定或标准，根据培养及考核验证规则，通过专业知识学习、能力素质考核、结果分析比对及验证等方式，对首席合规官的专业能力进行培养及验证合格评定。经能力验证并考核合格，由市场监管总局认研中心颁发首席合规官人员能力验证证书，由国家发展改革委国际合作中心组织考核并出具首席合规官考核合格证明。

近年来，党中央、国务院高度重视企业合规建设。2018年，国家发展改革委会同有关部门共同制定了《企业境外经营合规管理指引》，推动企业持续提升合规管理水平。2022年，国务院国资委印发了《中央企业合规管理办法》，明确提出中央企业应当结合实际设置首席合规官，推动合规管理工作职责更加清晰、责任更加明确。

作为具备较高理论水平与实战技能的高级管理人员，首席合规官是强化合规管理体系的引领者，对于推动企业合规管理体系有效运行、提升合规管理能力至关重要。数据显示，截至2023年3月15日，已有68家中央企业集团和631家重要子企业设置了首席合规官。

(责编：赵竹青、李楠桦)

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