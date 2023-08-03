原标题：农业农村部：落实落细农业防汛救灾和灾后生产恢复措施

本报北京8月2日电（记者陈晨）农业农村部2日召开全国农业防台防汛抗灾救灾调度会，调度当前北京、天津、河北等地农业汛情灾情，研究部署农业防灾减灾和灾后生产恢复工作。会议强调，各级农业农村部门要把农业防灾减灾作为现阶段三农工作压倒性任务，充分认识当前农业防汛抗洪救灾的严峻形势，立足防大汛、抢大险、救大灾，采取超常超强的措施打法，落实落细农业防汛救灾和灾后生产恢复措施，努力减少因灾损失，全力以赴抗灾夺秋粮丰收，保障农民群众生命财产安全和农村社会稳定。

会议指出，台风“杜苏芮”给华东、黄淮、华北等地带来长时间降雨、累积雨量大，局部发生农田渍涝和作物倒伏，畜禽水产养殖受灾，设施大棚和农田受损。预计后期农业气象条件不容乐观，极端天气不确定性大，农业防灾减灾仍面临极大困难挑战。

会议要求，各地各级农业农村部门要进一步压实责任，加强应急值守，加密灾害会商研判，强化监测预报预警。要精准精细指导，抓好灾后生产恢复，及时抢排田间积水，落实“一喷多促”、改种补种等措施。要强化动植物疫病防控，确保大灾之后无大疫，严防玉米南方锈病等病虫害暴发流行。要抓紧修复水毁农田设施，支持受灾地区尽快恢复生产。要协调帮助解决受灾农民群众实际困难，精准摸排农户受灾情况，制定“一户一策”帮扶办法，防止出现因灾返贫致贫。

(责编：罗知之、李楠桦)

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