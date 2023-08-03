原标题：拓宽柜台债市场，浦发银行助力创新柜台债券产品发行

柜台债券市场迎来创新。近日，浦发银行作为承办银行之一，参与中国农业发展银行面向中小金融机构的柜台债券业务试点工作，支持相关合格投资者在发行认购环节通过银行柜台渠道投资银行间债券市场，助力多层次债券市场建设，增强金融持续支持实体经济的能力。

支持创新柜台债券产品

柜台债券市场与银行间债券市场、交易所债券市场是我国债券市场的三个重要组成部分，柜台债券市场是银行间债券市场的延伸，是普惠金融与金融创新的重要场所。

自去年以来，发展柜台债券市场频被提及。央行在相关报告中提出“稳步发展金融机构客户柜台债券业务，满足市场多元化投融资需求”，并在2022年下半年工作会议中强调“要深化金融市场改革，加快推动柜台债券市场发展，建立完善债券托管、做市、清算、结算等多层次基础设施服务体系。”

在此背景下，金融机构积极行动。2023年7月18日，农发行首次面向中小金融机构与资管机构等合格投资者发行柜台债券产品，债券规模为10亿元。浦发银行作为承办银行之一，顺利完成2亿元创新柜台债券的销售，助力中小金融机构等投资者通过银行柜台渠道参与银行间债券市场，有利于推动债券市场分层建设，以实际行动践行普惠金融。

助力柜台债券市场发展

浦发银行自2018年正式开办柜台债券业务以来，紧抓市场需求，坚持柜台债券产品创新，积极配合监管与金融机构开展柜台债券产品试点，推动业务稳步发展，并在该业务领域保持市场领先。

2021年7月，浦发银行首批推出上海清算所托管柜台债券交易业务，成为首家推出上清所柜台债券业务的股份制银行；2022年10月，该行落地全市场首单中小金融机构参与存量利率柜台债券业务二级债券交易，参与交易的客户为皮山县农村信用合作联社、裕民县农村信用合作联社、策勒县农村信用合作联社、和田市农村信用合作联社，这也是农信社客户首次在浦发银行开展柜台债业务；同年11月16日，该行推出面向中小金融机构柜台债券业务一级分销业务，成为全市场唯一完成中小金融机构参与柜台债券业务一级分销、二级交易的股份制银行；2023年7月，浦发银行升级中债登柜台债系统，进一步提升服务能级。

浦发银行相关业务负责人表示，该行将持续夯实柜台债券市场领先地位，加强柜台债券各项业务创新，加大普惠金融力度，更好地满足市场多样化、个性化的投资配置需求，提升银行间债券市场的包容性和运行效率。

(责编：董童、李源)

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