原标题：车路协同应用层标准第一执笔人王易之：《指南》让企业的规模化之路更有底气

由工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订并印发的《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》（以下简称《指南》）引发行业广泛关注。近日，星云互联联合创始人、副总经理王易之在接受《中国汽车报》记者采访时，立足车联网及车路协同产业实际，分享了自己的观点和思考。

王易之表示，《指南》兼顾了企业产品研发和产业生态建设，层次结构清晰，深入交通场景机理和中国交通现状，对于企业进一步参与标准，打造可行性落地应用极具指导意义。作为车路协同技术的开路先锋之一，星云互联是中国V2X技术标准体系的主要贡献者之一，参与了车路协同领域第一阶段、第二阶段两大经典标准的制定，牵头制定相关的国家及行业标准40余项，在全栈产品研发、全场景解决方案落地上独树一帜。《指南》公布的智能网联汽车现行推荐标准《基于LTE-V2X直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法》，星云互联是主要起草单位之一。

王易之认为，在产业实践上，《指南》所指引的车路协同技术正在两大方向上发挥着重要作用。一方面，是整车网联功能量产。现阶段车路协同兼顾无人驾驶的同时，赋能有人驾驶智能汽车更具实际意义。既能极大提升整车的安全性，也为智能交通积累海量数据和场景。目前，由星云互联自主研发的车规级V2X协议栈已累计授权300万+套，获得蔚来、宝马、高合、大众等主流智能汽车企业定点，通过合作提高了V2X的渗透率。另一方面，是交通基础设施的规模化部署运营。上至政策，下至企业，在产业相关各方面力量的努力下，智能网联汽车在近几年快速完成了测试验证和多场景示范应用，进入到规模化发展的新阶段。星云互联在测试和示范阶段深度参与了工信部全部七大先导区的建设，在国家级车联网先导区的技术应用覆盖率达100%，车路云一体化的智慧交通解决方案落地超过30个城市，见证了大力发展智能网联建设的中国速度。

“按照《指南》指引，打造符合中国交通特点和需求的规模化应用和服务是行业共同努力的方向。当前阶段，积极推进车路协同，才是健康可持续发展的商业模式。”王易之表示。

(责编：曹淼、李源)

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