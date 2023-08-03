人民网记者 杜燕飞

助力高水平科技自立自强，金融支持是重要一环。浙江省地处长三角，拥有两个科创金融改革试验区，省内科创企业整体实力位居全国前列，为金融机构提供了科创金融创新的土壤，也对科创金融服务提出了更高要求。

记者在采访中了解到，近年来，中信银行杭州分行着眼于金融、科技和产业良性循环与互动，以专业化打造全生命周期科创金融服务体系，提升金融服务科技创新能力，助力高水平科技自立自强。

推动科技、产业与金融三者良性循环

作为一家科创企业，2017年，杭州启明医疗器械有限公司正处于瓣膜产品研发的中后期，由于研发投入持续加大，公司资金链骤紧。“公司主攻心脏瓣膜这一细分领域，领域比较专业，好多家银行持观望态度。”启明医疗首席信息官陆晋源说。

得知企业需求后，中信银行杭州分行通过走访调研了解心脏瓣膜的科技含量与市场空间，多方印证了企业发展可行性，积极寻求业务模式创新并大胆实践，在短时间内向启明医疗发放了3000万元信用贷款，为企业发展壮大提供了强有力的资金支持。

这是中信银行杭州分行大力发展科创金融的一个缩影。近年来，该行着眼于金融、科技和产业良性循环与互动，构建专业化、可持续的科创金融体系，提升金融服务科技创新能力。

“科创企业技术密集、资金密集，有高生长性，也伴随着高风险。要跨越‘死亡之谷’，需要凝聚各方力量来培育和支持。”中信银行杭州分行党委委员李江东表示，中信银行杭州分行力求“更早更小”，在创业、成长、拟上市、上市各个不同阶段，从股权+债权、授信+非授信、金融+非金融、融资+融智等多方面满足企业需求。

谈及如何在细分领域特别是在专业门槛比较高的背景下提供精准服务时，中信银行杭州分行投资银行部（科创金融中心）总经理郑强华表示，这涉及到为科创企业画像。“我们发现浙江各地政府在招商引资过程中对企业做了深度研究，在很多细分行业已经非常专业。对于招商引资进来的科创企业，政府会给予多方面优惠政策和资源，为我们识别科创金融风险降低了专业门槛要求。”郑强华说。

在借助“外脑”的同时，中信银行杭州分行还加强“内脑”建设。据李江东介绍，中信银行杭州分行已组建了50人的专业客户经理队伍进行专业培养，提高专业能力，计划三年内达到100人。借助总行的行业研究员，共同研究互联网+、生命健康、新材料等浙江省三大科创高地，真正实现“看得懂”“贷出去”。

“服务科创企业，‘专’字是非常重要的底层逻辑。”郑强华说，从长远来看，银行科创金融要有专业的体系，依靠专业的人、专业的机构、专业的风控手段、专业的考核激励、专业的路线。

打造全生命周期金融服务产品体系

随着科创企业从创业阶段走向成长阶段，银行服务的边界也在不断拓展。“我们认为，科创金融不等于为科创企业授信，而是提供全方位金融服务。”中信银行杭州分行副行长陈黎霞说。

在这一理念下，中信银行杭州分行推出了针对科创型企业的全生命周期金融服务产品体系，对接不同发展阶段科创型企业的各类投融资需求。杭州中欣晶圆半导体股份有限公司便是其中的受益者。

“我们是一家从事集成电路用半导体晶圆片的研发与生产制造的企业，全年电费开支超6000万元，日常主要通过流动资金贷款进行补流，但流动资金贷款融资成本高，每次提款需配合完成受托支付手续，给财务人员带来诸多不便。”杭州中欣晶圆半导体股份有限公司财务总监周为利告诉记者。

为解决半导体企业这一痛点，2022年中信银行创新推出“信福充电宝”产品后，中信银行杭州分行第一时间联系杭州中欣晶圆半导体股份有限公司，落地“信福充电宝”业务，帮助企业通过国内信用证进行电费支付，实现了当天开证、电费次日到账，降低了企业融资成本，提高了运营效率。

2022年，该公司全资子公司宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司的二期扩产项目亟需大量资金。“中信银行杭州分行通过集团授信延伸，综合运用承兑汇票、国内信用证等金融工具，为该项目进行授信，缓解了公司资金压力，也降低了企业综合融资成本。”周为利说。

在加大科创金融产品创新的同时，中信银行杭州分行正在加快科创生态圈建设。李江东表示，2022年3月，中信集团与杭州市政府合作设立中信（杭州）城西科创大走廊股权投资基金。2023年5月，中信银行杭州分行在中信集团协同机制下设立“聚信聚力”科创金融投资联盟，助力科创企业高质量发展。

一系列举措取得明显成效。数据显示，截至目前，中信银行杭州分行科技型企业表内贷款余额超过350亿元，服务的科创型企业1974家，对于浙江省国家级和省级的专精特新企业的合作覆盖率达到30%以上。

(责编：孙红丽、吕骞)

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