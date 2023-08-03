新华社太原8月3日电（记者王劲玉）记者从山西省财政厅获悉，山西省财政厅2日联合省应急管理厅、省农业农村厅、省水利厅下达6000万元省级雨涝灾害救灾资金，由地方统筹用于应急抢险救援、受灾群众救助、农田排水降渍、农田水利设施损毁修复、恢复农业生产所需的物资材料和水毁设施修复等工作。

据介绍，山西省此次下达的资金，主要包括防灾减灾资金3400万元、农业救灾资金1600万元、水利救灾资金1000万元，其中2010万元重点支持昔阳、平定、和顺、陵川、灵丘等受灾严重县区做好应急救灾工作。

山西省财政厅要求市县财政部门及时下拨省级财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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