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上半年我国机器人产业总体保持稳定增长态势

2023年08月03日20:20 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月3日电（记者温竞华）工业和信息化部装备工业一司副司长汪宏日前在2023世界机器人大会新闻发布会上说，今年上半年，我国机器人产业总体保持稳定增长态势，工业机器人产量达22.2万套，同比增长5.4%，服务机器人产量达353万套，同比增长9.6%。

　　“我国机器人产业实现平稳健康发展，成为世界机器人产业发展的中坚力量。”汪宏介绍，2022年我国机器人全行业营业收入超1700亿元，工业机器人产量达44.3万套，服务机器人产量达645.8万台，产业运行稳定向好。

　　搬运、焊接、喷涂等领域自主工业机器人广泛渗透到新能源汽车、光伏、锂电池等新兴产业，服务机器人在医疗健康、建筑、养老等产业实现规模应用，特种机器人在科学考察、应急救援等方面发挥越来越重要的作用……当前，我国机器人产业前沿技术加速突破，创新产品不断涌现，应用场景更加丰富。

　　今年初，工业和信息化部联合十六部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，加快推进机器人在各行各业的拓展应用。“接下来我们将进一步提升产业创新能力、维护产业链供应链稳定、推进‘机器人+’应用行动，推动机器人产业高质量发展。”汪宏说。

　　2023世界机器人大会由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会共同主办，将于8月16日至22日在北京举行，大会主题为“开放创新 聚享未来”。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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