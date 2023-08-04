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太空中首次发现氨基酸重要成分碳酸

有助揭示地球生命如何形成

2023年08月04日09:10 | 来源：科技日报
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原标题：太空中首次发现氨基酸重要成分碳酸

科技日报讯 （记者刘霞）据英国《新科学家》杂志网站8月1日报道，西班牙科学家首次在银河系中心附近的一团气体内，发现了氨基酸的重要成分碳酸，这可能有助于揭示地球上的生命是如何形成的。相关论文已经提交论文预印本网站。

碳酸在人们的呼吸系统中发挥着关键作用，其将二氧化碳从血液转移到肺部，以便呼出；也在大气和地质过程中发挥至关重要的作用，有助于维持地球生命的繁衍生息。

在太空中找到碳酸可帮助解释生命在地球上是如何形成的，但科学家们此前只在太空中发现了最简单的甲酸和乙酸。

在最新研究中，西班牙天体生物学中心研究团队首次在名为G+0.693-0.027的气体和尘埃云中发现了碳酸，这团气体和尘埃云靠近银河系中心，距地约10万光年。

研究人员解释称，在地球上找到碳酸非常困难，因为其会迅速分解成二氧化碳和水，这个过程可由一个水分子触发，但在太空的无水空间，这种酸能以气体形式更稳定地存在。

为找到碳酸，研究团队使用西班牙Yebes望远镜和IRAM射电望远镜，寻找来自G+0.693-0.027的光，随后与之前实验室对碳酸的测量结果进行对比。

研究人员认为，这种酸可能是在云中的冰粒内形成的。当这些颗粒以某种方式受到干扰时，碳酸就会以气体的形式释放出来。一旦进入气相，它就会旋转并以精确的频率发射光子。这使科学家们能够收集到光谱，并将这些数据与实验室测量结果进行比较。

(责编：罗知之、陈键)
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