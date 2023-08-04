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挖掘特色节庆资源 激发消费生机活力

2023年08月04日09:12 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】挖掘特色节庆资源 激发消费生机活力

【光明时评】

灯光焰火秀、凤凰空中飞行器表演、海洋主题彩灯展……眼下正值暑期消费季，如火如荼进行中的青岛国际啤酒节，通过丰富有趣的活动设计，吸引了不少人线上关注、线下“打卡”，满足了人们的多元消费需求，展现了休闲消费活力。

7月以来，各地举办了不少类似的活动，带动了旅游热潮，也助推了消费升级，更成为展示当地文化与形象的一张名片。

近日召开的中央政治局会议指出，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用。促消费，扩内需，节庆资源值得深入挖掘和利用。在节庆活动的打造中，积极融合文化、文创、商旅等多种元素及业态，做足精品特色、地域特色、文化特色，千方百计释放消费需求、多措并举激活消费潜能，实现了“一节带万店，一城带万户”，为推动当地经济高质量发展提供动力、注入活力。

充分利用优越的区位优势和便利的交通条件，构建对外开放大通道，以节庆为媒，充分发挥消费对经济循环的牵引带动作用，还需增强区域资源统筹。共唱东西部扶贫协奏曲，催热产业链赋能乡村振兴，促成与沿黄省份在文化、旅游等领域开展全方位合作……青岛国际啤酒节的探索经验富有借鉴意义。搭建起的不仅是一个繁荣消费的舞台，更是一个讲好城市故事的文化窗口，提升了城市形象和气质，以有形变化与无形变化，共同催生城市创新活力。

日前，国办转发国家发改委关于恢复和扩大消费措施的通知。其中提到，深化国际消费中心城市建设，科学布局、培育发展一批区域消费中心和地方特色消费中心。此前，《培育国际消费中心城市总体方案》明确提出，用5至10年时间，培育建设若干具有全球影响力、竞争力、美誉度的国际消费中心城市，带动形成一批各具特色、辐射周边国家及地区的区域性国际消费中心城市。这传递出坚持恢复和扩大消费的明确信号，也为具备相应条件和基础的地区提供了发展的契机。

我们要把握消费新趋势，创新消费新场景，充分挖掘并利用节庆资源及平台，因地制宜探索发展时尚创意、绿色智能等消费，放大首牌、首店、首发、首秀效应，进一步激活市场活力，为推动经济持续高质量发展注入更强动能。

（作者：刘艳杰）

(责编：罗知之、陈键)
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