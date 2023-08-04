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中国人民银行召开金融支持民营企业发展座谈会

推进民营企业债券融资支持工具扩容增量

刘 琪
2023年08月04日09:14 | 来源：证券日报
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原标题：推进民营企业债券融资支持工具扩容增量

8月3日，中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会，听取有关意见建议，推动银企供需对接，研究加强金融支持民营企业工作举措。伊利集团、宏桥集团、龙湖地产、正泰集团、新希望集团、旭辉地产、美的置业、红豆集团等民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。中国人民银行党委委员、副行长刘国强、张青松出席会议。

座谈会上，8家民营企业负责人分别介绍了企业融资情况，反映近年来企业融资成本稳中有降，金融支持力度稳固，同时提出希望进一步拓宽债券融资渠道等诉求。工商银行、建设银行表示，将切实发挥国有大行“头雁”作用，提升民营企业贷款稳定性，扩大小微企业授信覆盖面，支持民营企业债券承销发行。银行间市场交易商协会表示，将继续加大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）服务民营企业力度，加快债券市场创新，满足民营企业多元化融资需求。潘功胜认真听取大家的意见建议，详细询问各项金融政策贯彻落实情况，就一些堵点难点问题与大家深入交流讨论，对部分意见建议作出现场回应。

潘功胜强调，民营经济是社会主义市场经济发展的重要成果，是推动经济社会发展的重要力量，支持民营企业发展，金融部门责无旁贷，也是金融供给侧结构性改革的重要内容。近年来，中国人民银行坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚持“两个毫不动摇”，出台系列政策举措，与金融机构共同努力，推动民营企业融资持续量增、面扩、价降，全力促进民营经济做大做优做强。

潘功胜指出，中国人民银行将认真贯彻《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》要求，精准有力实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，加强金融、财政、产业等政策协调配合，引导金融资源更多流向民营经济。制定出台金融支持民营企业的指导性文件，推动商业银行优化内控管理制度，做好政策宣传解读，加强典型经验推广。支持地方政府主动解决拖欠企业账款问题。推进民营企业债券融资支持工具扩容增量，强化金融市场支持民营企业发展。

潘功胜要求，金融机构要积极营造支持民营企业发展壮大的良好氛围，提高风险评估能力，全面梳理绩效考核、业务授权、内部资金转移定价、尽职免责等政策安排，优化服务民营企业激励机制，提升贷款的意愿、能力和可持续性。要深入了解民营企业金融需求，回应民营企业关切和诉求，做好银企融资对接，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务。要精准实施差别化住房信贷政策，满足民营房地产企业合理融资需求，促进房地产行业平稳健康发展。

(责编：罗知之、陈键)
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