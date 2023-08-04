7月份我国城市轨道交通完成客运量26.6亿人次
2023年08月04日17:11 | 来源：新华社
小字号
记者8月4日从交通运输部获悉，7月份我国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路296条，完成客运量26.6亿人次，进站量16亿人次。
据交通运输部有关负责人介绍，7月份，54个城市轨道交通运营里程为9743.5公里，实际开行列车324万列次；客运量环比增加2.2亿人次、增长9.2%，同比增加7.1亿人次、增长36.4%，较2019年月均客运量增加6.7亿人次、增长33.8%。
据了解，7月份我国城市轨道交通新增运营里程15.2公里，其中新增运营线路1条（绍兴地铁2号线），新增运营区段1个（合肥地铁1号线三期）。（记者叶昊鸣、王聿昊）
(责编：杨光宇、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 税务总局：上半年全国新增减税降费及退税缓费9279亿元
- 人民网北京8月4日电 （记者王震）国家发展改革委今日召开专题新闻发布会，介绍“打好宏观经济组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。国家税务总局总会计师罗天舒介绍，今年以来，全国税务部门认真落实各项税费优惠政策，促进各类经营主体轻装上阵、助力高质量发展。…
- 评论
- 关注