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内蒙古太仆寺旗：农技人才助力乡村振兴

2023年08月04日17:26 | 来源：太仆寺旗委组织部
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原标题：内蒙古太仆寺旗：农技人才助力乡村振兴

　　“翁技术员，最近我家地里马铃薯叶子泛黄，有斑点不知道怎么了？快给看看。”在内蒙古太仆寺旗千斤沟镇旧营盘村，基地技术员正忙着给农户详细解答生产过程中发现的问题。眼下马铃薯已进入盛花期，正值田间管理的关键时期，技术员翁彦利这两天忙碌在田间地头为马铃薯种植户答疑解惑。她只是太仆寺旗农业技术服务的一个缩影。像翁彦利这样的技术员在太仆寺旗农业生产中还有很多，他们不辞辛劳整日行走于田间地头，为农民开展手把手、面对面的技术指导和培训，切实帮助农民解决农业生产中的技术难题，科学有效提升了当地农业生产水平。

　　近年来，太仆寺旗充分发挥农技人才在乡村振兴中的“杠杆撬动”作用，不断深化基层农技推广，努力培养壮大了一支业务精湛、德才兼备的懂农业、爱农村、爱农民的“土专家”“田秀才”，为乡村振兴注入了源源不断的动力。2023年继续以“基层农技推广体系改革与建设项目”为依托，在全旗遴选120名基层农技人员，特聘6名乡土专家和6名高校毕业生。在全旗7个苏木乡镇建设科技示范基地5个，培育科技示范户360名。本着“做给农民看”“带着农民干”的发展思路，聚焦全旗主导和特色产业需求，以主导(特色)产业为单元，通过开展田间学校，集中培训，现场观摩教学等形式，构建“专家+农技人员+示范基地+示范主体+辐射带动户”的链式推广服务模式，将农技服务与当地农牧业生产紧密衔接，促进特色产业提质增效。

　　如今，农技人才撒播的智慧火种正在蔓延。太仆寺将进一步优化农技推广模式，不断优化提升全旗种植、畜牧、饲草料、农作物种子、农牧业机械、农牧业生态与资源保护等方面的技术指导，不断拓展新品种、新方法，为乡村振兴注入新的活力、孕育新的希望。（宝金香）

(责编：曹淼、李源)
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