新华社北京8月4日电（记者邹多为）西部陆海新通道建设再迎新利好。海关总署4日围绕畅通物流、助力开放、培育产业、优化环境四个方面发布15条重点举措，更好支持西部陆海新通道建设。

在当天举行的例行记者通报会上，海关总署综合业务司司长吴海平介绍说，此次出台的15条举措将促进通道跨境物流畅通列为“重头戏”，具体有提升西部陆海新通道多式联运通关便利化水平，助力国际铁路联运扩容增量，打造西部陆海新通道物流联动平台，促进西部陆海新通道与中欧班列、长江黄金水道衔接互通等措施。

为了打造西部内陆开放高地，15条举措提出继续支持确有需求且符合条件的地区申建综合保税区、保税物流中心，进一步推动通道沿线物流节点城市开放平台能级提升，推动通道沿线自贸试验区协同联动，支持自贸试验区海关监管创新制度复制推广等。

“围绕支持新通道沿线经贸产业发展，我们有针对性地提出了两大方面的措施。”吴海平说，一是在促进与东盟产业合作方面，有落实《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）关于符合规定的易腐货物6小时通关要求，保障肉类、水果、生鲜等商品快速验放；帮扶指导重点行业、企业充分利用协定规则享惠等。二是在帮助企业拓展市场方面，加强西部陆海新通道沿线进出口情况监测分析，编制中国—东盟贸易指数，进一步做好技术性贸易措施咨询服务等。

此外，15条还在优化通道发展建设环境方面提出多条措施。对外，主要是加强与东盟国家海关检验检疫合作，优化外部环境；对内，主要是强化新通道沿线海关之间协同配合，形成支持合力。具体包括：深化“单一窗口”西部陆海新通道平台、“一带一路”信息共享交换平台建设；加强与东盟国家海关检验检疫合作，扩大与东盟国家检验检疫证书联网核查等。

西部陆海新通道北接丝绸之路经济带，南连21世纪海上丝绸之路，协同衔接长江经济带，对于促进西部地区高水平开放、高质量发展具有重要意义。吴海平说，下一步，海关总署将指导通道沿线海关抓好15条重点举措的落实落细，建立健全与企业的常态化沟通交流机制，深入企业和基层送政策、听意见、出实招，切实释放政策红利，为加快建设西部陆海新通道贡献海关力量。

(责编：杨光宇、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经