中国证监会8月4日在其官网发布消息，近日，证监会发布《证券公司核心交易系统技术指标》《期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务》2项金融行业标准，自公布之日起施行。

《证券公司核心交易系统技术指标》金融行业标准规定了证券公司核心交易系统的技术指标，包括系统参考架构、技术指标架构，性能、可靠性、安全性、兼容性、可移植性、可维护性和功能性指标；同时，明确了相关的指标定义、度量函数和度量方法。标准的制定实施将指导证券公司进行核心交易系统的质量评估与测试，促进交易系统不断完善和发展。

《期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务》金融行业标准规定了期货公司基本信息、经纪业务相关的监管数据采集范围和数据要素业务口径，标准的制定实施可有效指导期货公司准确理解监管数据填报内容，提升期货公司监管数据采集和应用的标准化程度，提高监管数据采集的时效性和准确性，促进数据的交互共享。

证监会表示，下一步将继续推进资本市场信息化建设，着力做好基础标准制定工作，促进行业技术管理、数据治理等领域标准研制，不断夯实科技监管基础。（记者刘羽佳）

(责编：杨光宇、牛镛)

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