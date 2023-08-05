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中多深化水稻种植合作

本报记者 彭 敏
2023年08月05日06:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国专家带来的水稻抛秧栽培技术，不仅解决了手工移摘过深的问题，也避免了除草剂使用量过大可能造成的农药超标隐患。”谈起与中国水稻专家的合作，多米尼加水稻研究人员胡利奥·塞萨尔的话匣子打开了。

　　多米尼加国家水稻培训中心位于该国首都圣多明各西北方向约80公里。走进试验田，长势良好的水稻一望无边。2022年10月以来，中国先后派出3名农业专家来到多米尼加国家水稻培训中心，在占地20亩的田地里开展水稻种植试验。“几个月来，通过做好水稻水肥管理与病虫害防治，全程跟踪水稻各生长期生长发育特征，我们在指导当地水稻种植方面积累了一定经验。”湖南省与多米尼加农业合作项目负责人余云祥说。

　　据介绍，多米尼加水稻种植技术水平在加勒比地区相对较高，但当地大米整体口感较硬、品质不高。此外，水稻种植主要以直播为主，化学农药应用较广、生物制剂使用较少，会给自然环境带来一定不良影响。“在与多米尼加同行的交流中，我们重点分享了如何种植优良的杂交水稻品种，包括软盘抛秧、再生稻培育、病虫害防治、农业机械设备使用等经验和技术。”余云祥说。

　　按照合作项目计划，从今年6月起，中国农业专家在18个中国杂交水稻品种中筛选出5个高产、优质、抗逆性较强的品种，在当地选择两块水稻田进行示范种植，并开展杂交水稻种植技术推广。目前，来自中国的旋耕机、平整机、收割机、微耕机已陆续到达当地。在新技术指导示范下，这些水稻品种预计比多米尼加当地水稻品种的产量增加20%左右。

　　中国农业专家还计划帮助多米尼加建造3个高标准防虫避雨蔬菜大棚，引进优良品种，优化本地蔬菜生产种植体系，提高其市场竞争力。同时，为助力培养更多本土人才，中国团队计划在两年内完成200人次的技术培训。

　　“在这片田里，从播下一粒种子，到绿叶生长，再到收获一穗稻谷。一粒粒好大米，是多中合作成果的最佳证明。”看着眼前即将丰收的稻田，塞萨尔眼中充满希望。

　　《 人民日报 》（ 2023年08月05日 03 版）

(责编：鲁婧、陈键)
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