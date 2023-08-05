本报迪拜8月4日电 （记者任皓宇）吉达消息：4日，沙特阿拉伯航空公司直飞北京的首航航班从沙特西部港口城市吉达的阿卜杜勒—阿齐兹国王国际机场启航，飞抵北京大兴国际机场。这是自广州之后沙特开通的第二条直飞中国的客运航线。

据介绍，沙特航空开通了每周一和周五往返吉达和北京的航班，以及每周日和周三往返利雅得和北京的航班。此外，北京是继广州、上海、香港之后沙特直飞中国的第四个货运航点。

《 人民日报 》（ 2023年08月05日 03 版）

(责编：鲁婧、陈键)

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