据新华社北京8月4日电 （记者王立彬）自然资源部8月4日发布上半年海洋经济数据显示，初步核算，上半年海洋生产总值4.7万亿元，同比增长6.0%，增速比一季度提高0.9个百分点。

数据显示，我国海洋产业融合发展成效显著，数字化、绿色化转型加快。“海上风电+”融合发展，首次实现深远海浮式风电平台直供海上油气田群，广东青洲、福建兴化湾、山东昌邑等“海上风电+海洋牧场/海水制氢”融合示范项目稳步开展。

海洋油气、深远海养殖、海上风电产业发展带动下，海工装备需求持续旺盛，海工交付订单金额为近五年同期最高水平，比上年同期增长116.7%。海洋产业加速向数字化、绿色化转型。随着旧船淘汰及国际强制性减排政策出台，海洋船舶工业新船需求明显扩大，船企经营效益持续改善。全国新接海船订单量同比增长38.1%，占国际市场份额达67.2%。

随着经济社会全面恢复常态化运行，以及扩大内需政策措施落地生效，海洋旅游业复苏势头明显。上半年，海洋客运量同比增长130.5%，已恢复至2019年同期的101.0%。

(责编：鲁婧、陈键)

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