家住西班牙马加拉的胡安·卡洛斯在电商平台速卖通上下单了一款产自中国的吸顶灯，第二天，快递员便按响了他家的门铃，将产品送到他手上。

“太惊喜了！物流时效快得超乎想象！”胡安·卡洛斯评价道。

这款吸顶灯由位于西班牙阿尔卡拉的千象盒子物流仓发出。在此之前，它从中国广东经陆运到达西安，再乘坐中欧班列长安号，经过20天到达物流仓，同其他十万余种产品一样，被送往欧洲各地的消费者手里。

这种极速的购物体验，得益于运行了十年之久的中欧班列带来的物流红利。2013年，中国提出共建“一带一路”倡议，中欧班列作为丝路上的“钢铁驼队”驰而不息。10年间，中欧班列联通中国境内108个城市，通达欧洲25个国家208个城市。

随着时代的变迁，丝绸之路的贸易形式也发生了变化，跨境电子商务因其“足不出户买全球”的优势受到世界各地越来越多消费者的青睐。

走进千象盒子的物流仓，成排的货柜上摆满了商品，工人正在准备出库的订单。“物流仓占地12000平方米，每天平均发单量6000余件，通过与当地快递公司合作，保证西班牙国内的买家从下单到收件两天内完成。”千象盒子科技仓储深圳有限公司董事长牟锦文说。

成本低、时效强，中欧班列的运行，精准地解决了跨境物流的痛点。在牟锦文印象中，2017年以前，公司承接的跨国快递经海运送至买家手里需要40天左右。选择中欧班列后时间缩短至20天。“我们与亚马逊、速卖通等电商平台合作，目前已经在全球布局了4个海外仓，为平台企业提供一件代发、海外客服、售后维修、退换货等业务。”

在千象盒子科技仓储西班牙分公司担任管理总监的迭戈·西马德维拉表示：“中欧班列改善了两国之间的运输条件，大大缩短了交货时间，也更环保、更安全，具有可持续、稳定和经济的竞争优势，也能让更多西班牙的特色产品进入中国这个‘大市场’。”

越来越多从事跨境电商的企业家们达成共识，中欧班列不仅为“一带一路”沿线的内陆城市提供了更便捷的物流条件，也为企业降低了资金风险，完善了物流链条，带来了更多利润。

中国海关总署统计显示，2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国稳外贸和促消费注入了新动能。

再看中欧班列长安号的始发地，中国西安国际港务区内，正是一派热火朝天的景象：

进出园区的货运卡车络绎不绝，龙门吊不停地转运着来自世界各地的集装箱……得益于长安号的辐射带动效应，多家跨境电商上下游企业落户此地，其中不乏从事跨境直播带货的卖家。

“挑选好心仪的款式，点击鼠标付款后就可以送货上门，还可以享受14天退换服务。”镜头前，来自格鲁吉亚的主播萨利正在用英文向海外观众介绍面前精致的耳环与项链。

“中国的服饰、箱包和饰品，款式漂亮、价格实惠，通过我的介绍让不同国家的观众了解它们并成功下单，是非常有成就感的事情。”萨利说。

微聚繁星全球跨境直播基地于2023年年初在西安国际港务区成立，目前有8个电商直播间，近80名中外籍主播每周完成近50场直播。负责人王芳说：“我们看重的是中欧班列长安号带来的低成本国际物流服务和完善的供应链配套。”

跨境电商也成为传统贸易数字化转型的重要方向。陕西康佳智能家电有限公司于2022年11月落户西安国际港务区，目前已经将跨境电商业务提上了日程。“中国的电器类产品在海外市场很受欢迎，去年我们通过长安号发运9个专列，销售洗衣机3.2万台。开通跨境电商业务也是中国品牌走出来的重要一步。”总经理陈钊说。

目前，长安号共有国际运输干线17条，实现了欧亚地区主要货源地全覆盖。2022年，中欧班列长安号开行4639列，其中跨境电商专列198列，增速超60%。同年，西安国际港务区跨境电商交易额35.1亿元，同比增长约40.4%。

“一带一路”倡议通过跨境电商织成了一张惠及多方的“红利网”。中哈夫妻元朝辉和阿妮塔是首届“丝路友好使者”，2014年，二人在“一带一路”倡议提出后不久，便看到了“跨境电商”的商机。

从哈萨克斯坦卡拉干达州的一间实体代购店开始，阿妮塔夫妇创立了“丝路城”电商平台，目前已在哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯设有6个海外仓，拥有300余家中国供应商和2000余家丝路驿站。

阿妮塔还将直播带货的形式引入哈萨克斯坦，与当地2000多名年轻人合作，“只需要拿起手机拍摄、分享产品的相关视频，就能拿到佣金，这为很多年轻人创造了就业和创业的机会。”

“我们很幸运，享受到了‘一带一路’和中欧班列带来的红利，也希望这条‘钢铁驼队’能把红利带给更多人。”阿妮塔表示。

（新华社西安/马德里电 记者李亚楠、张思洁、张博文、孟鼎博）

(责编：鲁婧、陈键)

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