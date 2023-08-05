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国家防总针对吉林黑龙江提升防汛应急响应至三级

2023年08月05日07:07 | 来源：光明日报
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原标题：国家防总针对吉林黑龙江提升防汛应急响应至三级

4日，国家防总办公室、应急管理部滚动组织防汛防台风专题视频会商调度，与中国气象局、水利部、自然资源部联合会商，视频连线天津、河北、吉林、黑龙江、浙江等省份防指，研判北方暴雨洪涝灾害和6号台风“卡努”发展趋势，安排部署重点地区防汛工作。

8月4日16时，国家防总将针对吉林、黑龙江的防汛应急响应提升至三级，维持对天津、河北的防汛二级应急响应，对北京、河南调整至防汛三级应急响应，维持对浙江、福建的防汛防台风四级应急响应；对华南和西南地区下发强降雨防范应对工作提示函。8月3日18时，国家减灾委、应急管理部针对天津启动国家四级救灾应急响应。

会商指出，当前面临东北、京津冀、江浙沿海防汛防台风三线作战，形势严峻。海河流域洪水正向下游平原区演进，超汛限水库数量多，蓄滞洪区运用多，须高度警惕退水期垮堤决口风险。东北地区雨势仍强，6号台风“卡努”给江浙沿海带来较强风雨影响，防汛救灾任务艰巨。

会商强调，海河流域要加密巡堤查险，切实排险除险，合理运用蓄滞洪区，做好人员转移安置，严防次生灾害；要滚动会商研判，提前预置应急救援力量、装备和物资，提高应对处置效率；要尽快核查灾情，有序组织灾后重建，尽快恢复灾区生产生活秩序。东北地区防汛基础薄弱，要强化水库、堤防的查险排险和抢险处置，视情提前修筑子堤，预置抢险力量和物资装备；要落实预警响应联动机制和面向基层责任人的临灾预警“叫应”机制，全力做好抢险救援准备；要及时果断转移受威胁群众，加强安全管理，保障基本生活；要抓紧抢修损毁设施设备，做好供水、供电、交通、通信等保障。江浙沿海地区要继续关注台风动向，严格管理已回港船只和上岸人员，防止“抢风尾”出海。

8月1日至3日，国家防总办公室、应急管理部会同国家粮食和物资储备局连续向天津、河北、河南、吉林紧急调运中央应急抢险救灾物资。其中，向天津、河北、河南、吉林等地调运650万条编织袋、120万平方米覆膜编织布、90万平方米长丝土工布、200艘抢险舟等防汛类物资；向天津、河北增加调拨折叠床、褥子、毛巾被、夏凉被等8万件救灾类物资。（记者姚亚奇）

(责编：鲁婧、陈键)
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