财政部、水利部紧急安排4.5亿元水利救灾资金 支持京津冀地区做好洪涝救灾工作
2023年08月05日07:07 | 来源：光明日报
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原标题：财政部、水利部紧急安排4.5亿元水利救灾资金 支持京津冀地区做好洪涝救灾工作
8月4日，财政部、水利部紧急安排水利救灾资金4.5亿元，支持京津冀地区做好当前洪涝救灾工作。
受台风“杜苏芮”残余环流北上影响，北京、天津、河北3省市出现强降雨，海河流域发生流域性大洪水，先后启用8个国家蓄滞洪区蓄洪滞洪，一些水利工程设施损毁。财政部、水利部深入贯彻习近平总书记防汛救灾重要指示批示精神，第一时间了解各地受灾情况，科学、迅速研究确定救灾资金分配方案，于8月4日紧急下达水利救灾资金4.5亿元，用于支持京津冀地区水利工程设施修复等救灾工作，及时恢复防洪功能，切实保障防洪安全。 （记者陈晨、鲁元珍）
(责编：鲁婧、陈键)
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