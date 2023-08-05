原标题：8月起，全国集中查处突出交通违法行为

按照公安部统一部署，8月起，全国各地开展夏季交通安全整治行动区域会战，集中查处突出交通违法行为，集中整改严重源头风险隐患，集中曝光严重交通违法行为驾驶人，严防发生重特大交通事故，确保夏季道路交通安全形势持续稳定。

北京、天津、河北、山西、内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江8个省（区、市）联合组织东北、华北夏季交通安全整治行动区域会战。8月1日至10日，聚焦暑期群众出游高峰，开展旅游旺季平安守护专项行动；9月1日至10日，聚焦大、中、小学生开学交通安全，聚焦农村地区农忙交通安全，开展护农护学平安出行专项行动。8省（区、市）公安交管部门将建立重点交通违法行为信息转递机制，对在本地查处的东北华北片区籍驾驶人醉酒驾驶、严重超员、严重超载、严重“双违”等违法行为，以及发生的典型道路交通事故，转递所在地交管部门在当地媒体进行曝光。

8月1日至10日，华东、中南片区上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南13个省（区、市）公安交管部门开展集中会战，严查严处客车超员载客、非法改装、疲劳驾驶等交通违法行为，加大重点时段巡逻管控和执法力度，全力净化通行环境。

西南、西北片区重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团公安交管部门分两批次开展集中会战，8月3日至13日，重点针对公路客车、旅游客车、危化品运输车，严查“三超一疲劳”、违反禁限行规定通行、不按规定使用安全带等交通违法行为；9月15日至25日，针对重中型货车、6座以上小客车、5座以下小客车，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾等交通违法行为。

公安交管部门提醒，夏季是出游出行高峰，也是交通违法高发期，交通安全要时刻谨记在心。驾车出行要严格遵规守法，提前关注路况、天气，合理安排行程，尽量减少强降雨、台风等恶劣天气期间驾车出行；牢记“开车不喝酒、喝酒不开车”，自觉抵制酒驾醉驾违法犯罪行为；切勿违法超员、违法超载、违法载人，不要超速行驶、疲劳驾驶、分心驾驶。乘车出行要乘坐安全合规车辆，务必全程全员系好安全带，切勿乘坐超员客车、非法营运车辆以及货车、三轮车、拖拉机等非客运车辆。（记者任沁沁）

(责编：鲁婧、陈键)

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