中国科协等21部门联合组织开展2023年全国科普日活动
2023年08月05日14:32 | 来源：新华网
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新华社北京8月5日电（记者 温竞华）中国科协等21部门日前联合发布通知，2023年全国科普日活动将于9月17日至23日在全国各地集中开展，今年的主题为“提升全民科学素质，助力科技自立自强”。
根据通知，今年全国科普日将集中组织全国科普日主场活动、部委系统活动、各省份区域活动、系列联合行动和科普专项行动，广泛开展社会需要、群众喜欢、影响力大、服务面广的系列科普活动。
通知明确，今年全国科普日活动将推进科技资源科普化，推动具备条件的科技基础设施和科技创新基地开放，集中展示大数据、人工智能、元宇宙、量子科技等前沿科技和载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机等重大成果，推动高水平科技自立自强，服务高质量发展。
同时，坚持科技赋能，实施科技助力乡村振兴行动、科普服务高素质农民培育行动，促进优质科技科普资源深入农村、服务农民；围绕美丽中国建设，普及生态文明知识，倡导绿色、低碳、节约的生态理念；推动科普助力“双减”，做好科学教育加法；践行科普为民，围绕卫生健康、数字素养、知识产权、食品安全等公众关注的热点问题，以丰富多样的科普内容服务公众对美好生活需要。
通知要求，各单位和部门要围绕基层群众最关心最需要的领域，突出群众性、参与性、互动性，打造科普新模式、新场景，开展常态化、多元化的科普服务，强化数字赋能，促进线上线下深度融合，推动优质资源广泛传播。
(责编：赵光霞、杨光宇)
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