新华社长沙8月5日电 题：“甜蜜产业”助力绿色转型——湖南冷水江小水果产业发展观察

新华社记者谢奔、张格

“还是在日头底下干活更有劲！”在煤矿井下工作了30多年的谢桂民说。

在湖南省冷水江市铎山镇眉山村，67岁的谢桂民顶着烈日穿梭在葡萄种植基地，他一边摘下紫里透红的葡萄，一边笑呵呵地盘算着今年的收成：“150亩葡萄，少说也能有200多万元收入。”

从井下摸“黑”到地上种“绿”，在眉山村，还有不少像谢桂民这样的“老矿工”转型成了“新果农”。“过去，村里产业底子薄，村民多在周边煤矿务工谋生。”眉山村党总支书记谢寄生说，随着资源枯竭、环境问题凸显，传统粗放的发展方式难以为继。

8月2日，在冷水江市铎山镇眉山村，谢桂民正在采摘葡萄。新华社记者谢奔 摄

放下“煤饭碗”的村民，开始寻求新的出路——经科研机构检测发现，眉山村土壤富硒，种植葡萄很有优势。于是，村里组建起农业合作社，号召村民种葡萄。

“当了半辈子矿工，能种好水果吗？”谢桂民说，起初他心里也没底。但看着村集体带头“试水”，效益越来越好，他也动了心，在花甲之年开始专心学技术、搞种植，成了有名的“葡萄大户”。

如今，眉山村通过“合作社+农户”的发展模式，不断扩大葡萄产业规模，让越来越多“老矿工”吃上“生态饭”。2023年，全村葡萄种植规模达1500余亩，预计产值将突破5000万元。

从矿井到果园，眉山村民的“绿色转型”，是冷水江走上生态优先、绿色发展转型之路的生动见证。

冷水江是湘中地区重要的工矿城市，锑、煤资源丰富，有“世界锑都”“江南煤海”之称。但曾经一段时间，对矿产资源的无序开采，严重破坏了生态环境。

近年来，冷水江铁腕整治污染厂矿，推进生态修复。同时结合丘陵地形和独特的气候、土壤条件，引导各镇、村因地制宜发展特色小水果产业。

走进三尖镇光明村，记者看到，水云峰下的黄桃种植基地，一颗颗浑圆饱满、色泽鲜亮的黄桃缀满枝头。

“真没想到这片荒山也能变‘宝山’。”正在采摘黄桃的村民刘来球说，光明村山势陡峭，由于之前资源过度开采，大片山地成了光秃秃的荒山，遇上大暴雨，发生地质灾害的风险很高。

8月2日，在冷水江市三尖镇光明村，农户正在采摘黄桃。新华社记者谢奔 摄

“我们找到了这片山的出路。”三尖镇副镇长李亮说，光明村通过引进龙头企业，集中连片种植黄桃，从昔日的省级贫困村变为全国“一村一品”示范村，“水云峰黄桃”被认证为国家地理标志农产品。

湖南水云峰农业科技股份有限公司在这里流转了近3000亩土地种植黄桃，带动100多人就业。公司负责人蒋红云说，接下来他们还准备开发黄桃罐头、黄桃果脯、黄桃脆片等产品，做精深加工文章。

黄桃涵养了水土、美了山林，也富了村民。“每到桃花盛开或果子成熟的时节，前来观光、采摘的游客络绎不绝，不少村民借势办起了民宿、露营基地，日子越过越甜。”光明村党总支书记刘海军说。

“通过集约化种植、品牌化经营、绿色化管理，小水果成了冷水江这座工矿城市的‘生态果’‘致富果’。”冷水江市农业农村局副局长周诚俊介绍，2022年，全市种植葡萄、黄桃、蜜柚、杨梅等优质小水果6.6万亩，年产量达8万吨。

“接下来，我们将进一步推动小水果产业与矿区修复、荒山复绿相结合，同时延长加工产业链条，推动农旅融合，将小水果产业打造成冷水江的‘绿色名片’。”周诚俊说。

(责编：赵光霞、杨光宇)

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