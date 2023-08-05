“甜蜜产业”助力绿色转型——湖南冷水江小水果产业发展观察
新华社长沙8月5日电 题：“甜蜜产业”助力绿色转型——湖南冷水江小水果产业发展观察
新华社记者谢奔、张格
“还是在日头底下干活更有劲！”在煤矿井下工作了30多年的谢桂民说。
在湖南省冷水江市铎山镇眉山村，67岁的谢桂民顶着烈日穿梭在葡萄种植基地，他一边摘下紫里透红的葡萄，一边笑呵呵地盘算着今年的收成：“150亩葡萄，少说也能有200多万元收入。”
从井下摸“黑”到地上种“绿”，在眉山村，还有不少像谢桂民这样的“老矿工”转型成了“新果农”。“过去，村里产业底子薄，村民多在周边煤矿务工谋生。”眉山村党总支书记谢寄生说，随着资源枯竭、环境问题凸显，传统粗放的发展方式难以为继。
8月2日，在冷水江市铎山镇眉山村，谢桂民正在采摘葡萄。新华社记者谢奔 摄
放下“煤饭碗”的村民，开始寻求新的出路——经科研机构检测发现，眉山村土壤富硒，种植葡萄很有优势。于是，村里组建起农业合作社，号召村民种葡萄。
“当了半辈子矿工，能种好水果吗？”谢桂民说，起初他心里也没底。但看着村集体带头“试水”，效益越来越好，他也动了心，在花甲之年开始专心学技术、搞种植，成了有名的“葡萄大户”。
如今，眉山村通过“合作社+农户”的发展模式，不断扩大葡萄产业规模，让越来越多“老矿工”吃上“生态饭”。2023年，全村葡萄种植规模达1500余亩，预计产值将突破5000万元。
从矿井到果园，眉山村民的“绿色转型”，是冷水江走上生态优先、绿色发展转型之路的生动见证。
冷水江是湘中地区重要的工矿城市，锑、煤资源丰富，有“世界锑都”“江南煤海”之称。但曾经一段时间，对矿产资源的无序开采，严重破坏了生态环境。
近年来，冷水江铁腕整治污染厂矿，推进生态修复。同时结合丘陵地形和独特的气候、土壤条件，引导各镇、村因地制宜发展特色小水果产业。
走进三尖镇光明村，记者看到，水云峰下的黄桃种植基地，一颗颗浑圆饱满、色泽鲜亮的黄桃缀满枝头。
“真没想到这片荒山也能变‘宝山’。”正在采摘黄桃的村民刘来球说，光明村山势陡峭，由于之前资源过度开采，大片山地成了光秃秃的荒山，遇上大暴雨，发生地质灾害的风险很高。
8月2日，在冷水江市三尖镇光明村，农户正在采摘黄桃。新华社记者谢奔 摄
“我们找到了这片山的出路。”三尖镇副镇长李亮说，光明村通过引进龙头企业，集中连片种植黄桃，从昔日的省级贫困村变为全国“一村一品”示范村，“水云峰黄桃”被认证为国家地理标志农产品。
湖南水云峰农业科技股份有限公司在这里流转了近3000亩土地种植黄桃，带动100多人就业。公司负责人蒋红云说，接下来他们还准备开发黄桃罐头、黄桃果脯、黄桃脆片等产品，做精深加工文章。
黄桃涵养了水土、美了山林，也富了村民。“每到桃花盛开或果子成熟的时节，前来观光、采摘的游客络绎不绝，不少村民借势办起了民宿、露营基地，日子越过越甜。”光明村党总支书记刘海军说。
“通过集约化种植、品牌化经营、绿色化管理，小水果成了冷水江这座工矿城市的‘生态果’‘致富果’。”冷水江市农业农村局副局长周诚俊介绍，2022年，全市种植葡萄、黄桃、蜜柚、杨梅等优质小水果6.6万亩，年产量达8万吨。
“接下来，我们将进一步推动小水果产业与矿区修复、荒山复绿相结合，同时延长加工产业链条，推动农旅融合，将小水果产业打造成冷水江的‘绿色名片’。”周诚俊说。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 第九届全国青年科普创新大赛落幕
- 人民网北京8月5日电 （记者赵竹青）8月4日，由中国科协主办，中国科技馆、中国科协青少年科技中心联合承办第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛（简称科普创新大赛）全国总决赛在辽宁省科学技术馆圆满落下帷幕。 本届科普创新大赛重点围绕“智慧·安全·环保”三大主题，关注前沿科学技术、公共安全健康等领域的科研应用与普及，考查青少年发现问题、解决问题及动手实践能力，设“创意作品”和“科普实验”两类项目。…
- 评论
- 关注