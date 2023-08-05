实干笃行打造一流营商环境 投资兴业热土更“热”
2023年08月05日17:43 | 来源：新华社
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今年上半年，我国经济同比增长5.5%，恢复速度在全球主要经济体中处于领先地位，持续优化的营商环境功不可没。
今年上半年，全国新设外商投资企业2.4万家，同比增长35.7%；新设民营企业数量达到467.0万户，比上年同期增长16.4%，民营企业活力在不断增强。
实干笃行，实招实效。各地开展深入调查研究，广泛倾听市场主体意见，把脉对接企业需求更准。
实干笃行，行稳致远。神州大地上，干事创业的积极性正不断激发，汇聚成推动高质量发展的强大合力。
编辑：王竹艾
记者：赵玉和、陈思、林凯、吴斯洋、崔晓强
新华社音视频部制作
(责编：王静、杨光宇)
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