新华社北京8月5日电 中国经济简讯

中国最大外贸口岸上半年进出口总值首次突破5万亿元

上海海关日前公布，今年上半年，上海口岸进出口总值历史同期首次突破5万亿元人民币关口，达5.16万亿元，比去年同期增长10%，占中国同期进出口总额25.7%，继续保持中国最大外贸口岸地位。

上半年河北省外贸进出口总值同比增长4.9%

石家庄海关近日介绍，今年上半年，河北省外贸进出口总值2723.5亿元，同比增长4.9%，增速高于全国2.8个百分点。其中，出口1662亿元，增长7.8%，增速高于全国4.1个百分点。进口1061.5亿元，增长0.7%，增速高于全国0.8个百分点。

北京大兴往返沙特阿拉伯航线正式开通

沙特阿拉伯航空公司SV886号航班4日下午顺利抵达北京大兴国际机场，标志着北京大兴往返沙特阿拉伯吉达航线正式开通。据悉，沙特航空8月6日还将开通北京大兴往返沙特阿拉伯首都利雅得的航线。

天津港开通直航南美新航线

万海航运股份有限公司直航南美新航线日前在天津港正式开通。此次开通的新航线由万海航运投入9条3.5万吨级集装箱船舶周班运营，途经墨西哥、巴拿马、哥伦比亚、厄瓜多尔等多个国家和地区的主要港口，打通了天津与中南美地区的海上贸易运输通道，为中国北方地区企业进出口提供新选择。

西安首发中欧班列长安号陕乌光伏专列

日前，随着中欧班列（西安—塔什干）陕乌经贸合作隆基绿能光伏组件出口专列首发，装载着50个集装箱20兆瓦光伏组件的长安号缓缓驶出西安国际港站。本次发货的20兆瓦光伏组件是乌兹别克斯坦1吉瓦光伏项目的首批产品。该项目共分为60列，约3000个集装箱，将陆续搭载中欧班列长安号走出国门。

(责编：王静、杨光宇)

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