原标题：做好乡村振兴新答卷 三峡移民村许家冲如何“借绿生金”？

蓝天白云下，山水掩映间，在长江三峡坝头库首，一座美丽的村庄正不断实现“借绿生金”，答好乡村振兴的新答卷。

湖北省宜昌市夷陵区许家冲村地处长江三峡的西陵峡畔，共599户、1439名村民，其中，90%以上是三峡移民。1993年，为支援三峡工程建设，位于坝址所在地的湖北宜昌许家冲村率先移民，来到距三峡工程大坝左岸1公里的太平溪镇，与来自其他村子的移民一起建立了新的许家冲村。经过29年发展，被誉为“坝头库首第一村”的许家冲村，在三峡移民新村建设及民俗文化旅游、生态产业发展等方面取得了长足进步，村民生活越过越红火。

许家冲村背依巫山山脉，面拥长江。整个村落依山就势，一栋栋民居白墙灰瓦，村内阡陌交通，置身其中，令人宛如画中游。近年来，村委会践行绿水青山就是金山银山理念，带领村民在传统产业的基础上发挥优势资源，不断改善村容村貌。

目前，村内已经建成了群众活动中心、移民馆、村史馆、初心馆、双创示范街、民宿一条街等项目，发展“三峡绣娘”“三峡·艾”《5D游三峡》等特色村文化旅游产品，随着游客越来越多，村子已发展了38家民宿。

“游客络绎不绝来打卡，把我们村的特色旅游带火了！”许家冲村党支部书记谢蓉向中新网记者表示，最高峰一天接待了近60波，最高接待量达到了300人次，今年“五一”期间民宿入住率达到100%，暑期入住率达到了90%以上，其中不少是来自北京、上海还有武汉的游客。

与很多村庄一样，许家冲村也有不少妇女和老年人留守家中。看到这种情况，谢蓉带头行动，于10年前创办起了刺绣合作社，让村里的妇女参与培训，带动妇女就业。

徐兴敏就是嫁到许家冲村的一名妇女，今年39岁，是两个孩子的宝妈，她通过参加刺绣合作社的培训，目前已经成为夷陵传统刺绣“牵花绣”的第六代非遗传承人。“我们的刺绣作品在线上和线下都有售卖，根据工艺的复杂程度和售卖情况，每个人每年大概可以增收5000元到3万元不等。”

据了解，目前刺绣手工基地制作的挂件、胸针、刺绣摆件等产品受广受青年人欢迎，每天可销售近500单，带动了周边100多名妇女在家门口就业。

除了旅游，许家冲村还大力发展传统优势产业茶产业，“85后”青年望华鑫就是返乡发展茶产业的代表，如今，她在网络直播平台宣传三峡茶文化，推广新产品，日均成交量超过千单。双狮岭产业专业合作社通过推广“合作社+公司+基地+农民”模式，稳定带动社员630户，季节性就业400余人，带动周边农户1000户。

许家冲村“文化产业”和“生态旅游”齐头并进，跑出了乡村振兴的加速度，2022年，全村经济总收入1.25亿元，集体经济收入65万元，人均纯收入28480元，较2017年分别增长37.5%、126.7%、63.7%、82.6%，移民就业率超过98%。

绿色发展、乡村振兴是高质量发展的题中之义，许家冲村也正把绿色作为发展的底色，不断实现“借绿生金”，在峡江之畔描绘“天蓝、地绿、水清、民富”的美丽画卷。

谢蓉表示，未来，许家冲村将继续以发展生态产业、文旅产业为核心，进一步美化村庄环境，打造200户美丽庭院，以绣球花为媒介鼓励全村共同打造宜居的生态环境，不断提升村庄的游客吸引力和村民幸福感。(记者 陈溯)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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