原标题：中外专家汇聚长春交流航空航天及光电产业创新

2023中国(长春)航空航天及光电产业创新大会29日开幕。中外300余位航空航天、光电领域的权威学者、产业专家，围绕“激光”“光学成像”“半导体”“光电显示”等方向展开交流探讨。

本次大会由中国光学工程学会和长春市人民政府共同主办，是2023年空军航空开放活动·长春航空展的重要活动之一。会议以“航绘空天新篇，光领智造发展”为主题。

随着激光技术和材料技术的快速发展，光电产业已经成为21世纪高科技舞台的主角之一。从航空装备到航空工业产品，光照明、光显示、光存储、光通信等一系列光电新技术得到广泛应用。

中国光学工程学会名誉副理事长、中国科学院院士王立军表示，中国正大力推动光电产业技术的快速发展，强化科技成果的转化与应用。此次大会汇聚中外航空航天光电领域的权威学者、产业专家，有利于整合行业资源，推进航空航天和光电领域高校科研院所和企业的产学研合作。

长春是新中国光电事业的重要发源地，当地拥有中国科学院长春光机所、中国科学院长春应化所等80多家科研院所，吉林大学等高等院校以及20多个国家级重点实验室和研究中心，先后参与了两弹一星、载人航空工程、天眼工程等多个国家级重大工程。

长春市委常委、常务副市长马延峰介绍，当前，长春市正全力推动航空航天和光电产业高质量发展，规划建设了航天信息产业园，智能光谷产业园等。

马延峰介绍，未来，长春市将通过运作“长兴基金”成立科创集团，组建产业研究院，建设专业产业园区等创新和务实举措，全力支持商业卫星、无人机、新星载设备、集成电路、汽车电子、工业互联网和软件信息服务业等领域的科技创新、成果转化、企业孵化和重大产业项目建设。

当天的大会发布了中国科协2023年度光子领域15个重大科技问题。长光卫星技术股份有限公司(下称“长光卫星”)卫星型号总工程师贺小军发布了长光卫星一箭41星首图。

据了解，长光卫星通过21次成功发射已实现108颗“吉林一号”卫星在轨运行，建成了目前全球最大的亚米级商业遥感卫星星座。今年6月15日，长光卫星在太原卫星发射中心以“一箭41星”的形式发射了高分06A等41颗自研卫星，刷新了中国航天单次发射卫星数量最多的记录。 (李丹)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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