原标题：“税引擎”驱动云南科技创新“加速度”

近年来，国家一系列支持科技创新的税收优惠政策在云南落地见效，在为企业减负纾困的同时，进一步激发了云南省科技创新活力。

近日，从国家税务总局云南省税务局了解到，过去5年间，云南省支持科技创新的税收减免金额达253.49亿元，年均增幅达11.3%。政策助力下，全省高新技术企业数量年均增长17.52%，比全部企业的平均增速高出4.25个百分点，销售收入年均增长13.63%，比全部企业的平均增速高出15.27个百分点，有效激发了全省创新发展动能。

今年3月，国家将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高到100%，作为制度性安排长期实施，科技型企业迎来重大利好。在云南省滇中新区的一家深耕贵金属高纯半导体材料研发生产的高新技术企业里，当地税务部门运用大数据筛查，及时上门辅导企业享受从研发费用税前加计扣除等优惠政策。

“在当地税务部门的辅导下，我们一个季度就享受了高新技术企业所得税优惠近185万元，这可是一大笔钱呢，减的是税款，增的是信心，我们将用这笔资金继续推进产品智能化升级改造。”该公司财务负责人表示。

“从制造到‘智造’，从传统车间到数字化车间，当地税务部门一路陪伴着我们发展。”有色金属真空蒸馏冶金技术及装备细分领域一家科技公司财务负责人表示，“仅2022年度，公司就享受了研发费用加计扣除减免企业所得税192.68万元，公司利用这笔资金加大科技研发投入力度，今年新立项2个研发项目，新申请专利数9个。后续我们将不断推出高科技含量、高附加值的产品，争取实现新突破。”

对于科技型企业而言，创新就是核心生命力，持续创新的重要保障离不开足够的研发资金。云南税务部门多次开展科技型企业专题培训，结合延续优化的税费优惠政策，对企业开展点对点辅导，确保税费优惠政策快享直达，为企业新技术引来“资金活水”。（李紫茜）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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