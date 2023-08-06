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第24届亚太电协大会将于10月20日正式开幕

2023年08月06日09:05 | 来源：新华网
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原标题：第24届亚太电协大会将于10月20日正式开幕

为进一步增强我国电力行业在亚太地区的影响力，推进中国与周边国家和地区的电力合作，由亚太电协、中电联主办的第24届亚太电协大会将于2023年10月20日正式开幕。

据悉，预计将有2000余名代表出席会议，围绕“双碳”目标、绿色低碳、电气化发展、新型电力系统、新型电力市场、综合能源等全球关注的关键议题展开深度探讨和互动交流。

本届亚太电协大会展览会展区总面积17500平方米左右，将全方位展示亚太电协成员单位的创新成果与发展成就，为国际国内业内同仁提供技术创新与市场需求对接的平台。

本次大会按照惯例面向全球公开征集会议论文。征文活动范围共7个专业类别、40多个研究方向。论文征集活动从今年5月1日开始开放论文征集系统，业内专业人员反响热烈，积极投稿，目前已收到论文摘要800多篇，论文征集活动正有序稳步进行。据悉，经评审符合会议要求的所有论文可参与会议交流，交流形式包括会期现场宣读、官方网站展示和收录论文集等。

亚太电协大会时隔近20年再次由中国承办，充分体现了中国在积极促进国际合作、推动能源转型、推进绿色低碳发展等方面作出的努力与贡献，体现了国际社会对中国经济稳定增长和未来繁荣前景的坚定信心，必将进一步促进中国与亚太及全球能源电力行业交流，提升中国电力行业企业的国际话语权和影响力。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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