7月中国物流业景气指数为50.9% 物流行业整体运行平稳
中国物流与采购联合会5日发布数据显示，7月份中国物流业景气指数为50.9%，较上月回落0.8个百分点。中国物流信息中心物流统计处处长胡焓分析认为，受供应链上下游需求放缓叠加部分地区高温酷暑等因素影响，本月物流景气指数有所回落。但当前物流需求总体趋稳，企业运作效率较高，人员岗位供需稳定，物流保持较好运行态势。
分项指数中，7月份业务总量指数为50.9%，环比回落0.8个百分点，保持扩张态势。分行业来看，除水上运输和装卸搬运业外，铁路运输、航空运输、仓储物流、邮政快递等业务总量指数均在景气区间，其中道路运输业业务总量指数为53.9%，5月份以来连续回升。
7月份，物流企业新订单指数为50.6%，环比回升0.2个百分点，但回升幅度比上月有所回落。分行业来看，铁路运输、道路运输、航空运输、仓储物流和邮政快递等主要行业新订单指数保持在景气区间。
7月份，业务活动预期指数保持在55%左右高景气区间，其中航空运输业、仓储业和多式联运活动预期指数在58%以上。7月份，物流业固定资产投资完成额指数保持扩张区间，但环比有所回落，反映出企业投资仍保持增长，但增长势头有所放缓。
胡焓表示，总体来看，7月份物流需求总量和新增订单保持平稳，东部地区压舱石作用明显，设备利用率和库存周转较好，企业运营效率保持较高水平。但从指数变化来看，本月业务总量指数小幅回落，新订单指数增速放缓，增长动力出现放缓的迹象，同时企业微观经营指标继续波动，对企业扩大投资和经营预期带来一定影响，需要进一步关注。
中国物流与采购联合会总经济师何辉认为，7月份，受高温多雨和淡季效应影响，物流业景气指数较上月有所回落，但仍保持在景气区间，物流行业整体运行平稳。从后期走势看，业务活动预期指数保持在扩张区间，显示出物流市场信心总体保持稳定。(记者 阮煜琳)
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