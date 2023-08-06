7月中国大宗商品指数为102.3% 市场预期向好
2023年08月06日09:09 | 来源：中国新闻网
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原标题：7月中国大宗商品指数为102.3% 市场预期向好
中国物流与采购联合会5日发布数据显示，7月份中国大宗商品指数(CBMI)为102.3%，较上月回落0.5个百分点，指数在连续两个月上升后出现回落。
分析称，从本月指数的变化情况来看，历来6月份至7月份是传统消费淡季，而今年淡季市场运行状况明显较好，显示随着上半年的宏观压力的消退，国内政策预期较强，市场情绪正在转变。特别是国内需求在各项促消费、扩投资的政策推动下较为稳定，本月大宗商品市场供需两端更趋均衡。
各分项指数中，大宗商品供应指数较上月回落1.4个百分点，至102.5%，商品供应压力有所缓解，但该指数连续六个月处于景气区间，显示大宗商品市场供应压力依然较大。
7月，大宗商品销售指数为103.4%，较上月微幅回落0.3个百分点，显示虽处于传统消费淡季，但在宏观预期向好背景下，大宗商品需求仍存韧性。从各主要商品的消费情况来看，本月除汽车消费量有所减少外，其余品种均呈现继续增加的态势，特别是随着高温天气蔓延，一定程度上提振用电需求，煤炭旺季消费特征凸显。
7月，大宗商品库存指数较上月回升0.4个百分点，至99.4%。从指数的变化情况来看，本月供需两端均出现增速减缓的格局，但在宏观预期向好的支撑下需求仍有一定的支撑。
分析认为，7月中国大宗商品市场供需两端更趋均衡。进入8月份以后，随着国内政策预期回暖，宏观经济持续向好，国内大宗商品市场稳定复苏的趋势将会继续保持。但8月初各地仍处于高温多雨天气，大宗商品市场需求短期将会有所抑制，市场整体涨势或有所放缓。8月中旬以后，由于临近“金九银十”的传统消费旺季，市场存在备货需求，届时部分商品的价格不乏有再次冲高的可能。(记者 阮煜琳)
(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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