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国家税务总局再推服务新举措助力民营经济发展

2023年08月06日20:55 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月6日电（记者王雨萧）国家税务总局6日对外发布通知，在今年上半年已推出四批“便民办税春风行动”措施基础上，重点围绕支持中小微企业和个体工商户发展等方面，再推出和优化28条“便民办税春风行动”措施，助力民营经济发展壮大。

　　最新推出的第五批“便民办税春风行动”措施紧跟民营企业实际生产经营情况，在进一步强化税费优惠政策落实方面明确多项内容，如对纳税人因各种原因未在今年7月征期内及时享受研发费用加计扣除政策的，可在8、9月份由纳税人通过变更第二季度（或6月份）企业所得税预缴申报的方式补充享受等。

　　在进一步便利税费办理方面，通知提出，对“企业财务会计制度”等11项证明材料采用调阅复用措施，减少资料重复报送；推广数字化电子发票，助力中小企业数字化转型，进一步降低中小企业制度性交易成本等。

　　在进一步改进诉求响应方面，通知要求国家税务总局、各省税务局同步建立民营企业直联点，常态化开展民营企业走访座谈，系统梳理中小企业反映强烈的问题，研究务实管用的解决措施，及时响应纳税人缴费人合理诉求等。

　　在进一步深化跨境服务方面，通知提出简并企业报告境外投资和所得信息有关报表，减少报送频次，进一步降低企业申报负担等。

　　在进一步优化执法方式方面，通知明确对符合条件、确有困难的民营企业发生欠税，税务机关辅导其制定清欠计划，对按计划缴纳税款的，暂不采取强制执行措施等内容。

　　北京国家会计学院教授李旭红表示，新推出的“便民办税春风行动”举措，进一步提高了办税缴费便利度和精确执法程度，有利于进一步降低民营企业办税缴费负担，为民营企业营造稳定公平透明可预期的税收营商环境，助力经济高质量发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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